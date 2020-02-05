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12:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Клубы РПЛ единогласно выдвинули Прядкина на пост президента лиги

Вчера, 4 февраля, завершился срок выдвижения кандидатур на пост президента Российской премьер-лиги.

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Источник: Спорт-Экспресс

Таким образом, все 16 клубов чемпионата вновь единогласно выдвинули Сергея Прядкина на пост президента организации.

Выборы президента РПЛ состоятся 17 марта 2020 года.

16 января полномочия действующего президента лиги были продлены еще на пять лет в ходе голосования на общем собрании клубов РПЛ. Однако РФС признала решение выборов недействительными. 4 февраля кандидаты на должность должны были подать свои заявления, однако Прядкин остался единственной кандидатурой.

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