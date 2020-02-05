Клубы РПЛ единогласно выдвинули Прядкина на пост президента лиги

16 января полномочия действующего президента лиги были продлены еще на пять лет в ходе голосования на общем собрании клубов РПЛ. Однако РФС признала решение выборов недействительными. 4 февраля кандидаты на должность должны были подать свои заявления, однако Прядкин остался единственной кандидатурой.