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13:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» обыграло «Вентспилс» в контрольном матче

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Футболисты московского «Динамо» обыграли латвийский «Вентспилс» в контрольном матче на тренировочном сборе в Турции.

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Встреча завершилась со счетом 2:1. У «бело-голубых» голы забили Кирилл Панченко (63-я минута) и Заурбек Плиев (89).

Позднее во вторник «Динамо» сыграет контрольный матч с узбекистанским «Металлургом».

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