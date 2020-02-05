«Динамо» обыграло «Вентспилс» в контрольном матче
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Футболисты московского «Динамо» обыграли латвийский «Вентспилс» в контрольном матче на тренировочном сборе в Турции.
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Футболисты московского «Динамо» обыграли латвийский «Вентспилс» в контрольном матче на тренировочном сборе в Турции.
Встреча завершилась со счетом 2:1. У «бело-голубых» голы забили Кирилл Панченко (63-я минута) и Заурбек Плиев (89).
Позднее во вторник «Динамо» сыграет контрольный матч с узбекистанским «Металлургом».