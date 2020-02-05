ФК «Спартак» передал Глушакову серебряную медаль молодежного чемпионата России

Глушаков в сентябре 2018 года был переведен вместе с Андреем Ещенко в молодежную команду «Спартака», за которую он сыграл четыре матча и забил один гол.

«Приятная неожиданность на сборе в Турции. Встретился с тренерским штабом дубля “Спартака” и получил серебряную медаль за прошлый сезон. Благодарю тренеров за работу, старался и помогал, чем мог, жаль не добрались до первого места. Это был классный опыт стать частью спартаковской молодежки», — написал Глушаков.

Глушакову 33 года, в июле 2019 года он перешел из «Спартака» в грозненский «Ахмат», за который сыграл во 16 матчей во всех турнирах, забив три гола. В составе «Спартака» игрок выступал в течение шести сезонов (до этого футболист выступал в составе московского «Локомотива»), за это время он провел за клуб 173 матча, в которых забил 23 мяча и сделал 10 передач, полузащитник был капитаном клуба. Вместе с московским клубом игрок стал чемпионом России (2017), бронзовым призером российского первенства (2018) и победителем Суперкубка России (2017).