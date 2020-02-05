Трансферами «Спартака» будет рулить скаут ЦСКА. Он заменил человека, пытавшегося подписать Салаха
Максим Алланазаров — о прошлом и будущем селекционного отдела
Максим Алланазаров — о прошлом и будущем селекционного отдела
В среду московский «Спартак» объявил о назначении руководителем селекционного отдела бывшего скаута ЦСКА Антона Чистякова. Чистяков стал вторым трансфером из армейского клуба в стан
В ЦСКА Чистяков работал в связке с Андреем Мовсисяном — более публичным селекционером. Например, все знают, что именно он привез армейцам Головина. О работе Чистякова известно гораздо меньше. Но долгие годы именно селекция ЦСКА была эталонной для российского футбола. Чего не скажешь о спартаковской.
В августе прошлого года новый генеральный директор клуба Томас Цорн уволил всех представителей селекционной службы клуба:
Через несколько месяцев после увольнения Аверьянов дал большое интервью сайту «Матч ТВ», где рассказал о том, как функционировала скаутская служба «Спартака», кого из нынешних мировых звезд не удалось в свое время заполучить
Сам Аверьянов в интервью оценил свою работу и работу своего отдела на «твердейшую четверку». При этом из рассказа
«СПАРТАК» И ЗВЕЗДЫ
Мохаммед Салах — 2014 год
По словам Аверьянова, он разглядел египетского форварда для «Спартака» еще в «Базеле», но московский клуб не был достаточно настойчив, и форвард, ныне блистающий в «Ливерпуле», уехал в Лондон. По факту же в 2014 году именно тренер «Спартака» Мурат Якин намекнул руководству, что хотел бы вновь встретиться с Салахом, с которым он уже имел опыт совместной работы в «Базеле». На тот момент нападающий уже принадлежал «Челси», но в состав английского клуба не проходил. Лондонцы искали варианты аренды для египтянина,
Сложно представить, за счет чего «Спартак» смог бы составить конкуренцию «Челси» и итальянской Серии А в момент, когда один из наиболее ярких талантов своего возраста на тот момент принимал судьбоносное решение…
Садио Мане — 2014 год
В том же 2014-м Аверьянов «взял на карандаш» другого африканца и ровесника Салаха — Садио Мане. Сенегалец на тот момент наколотил уже под 30 голов за пару сезонов в «Зальцбурге», дважды приведя «быков» к чемпионству. За Мане следили скауты клубов АПЛ и Бундеслиги, однако «Спартак» все же решил попытать счастья — боссы московского клуба сначала предложили за сенегальца 8 млн евро, а после отказа увеличили сумму еще на 4 млн, но это австрийцев совсем не возбудило, не заинтересовало предложение и футболиста. Оно и понятно — 1 сентября Мане перешел в «Саутгемптон» за 23 миллиона евро.
Надо ли говорить, что, пожалуй, единственный реальный шанс для «Спартака» побороться за Салаха и Мане был в момент, когда они только переходили в «Базель» и «Зальцбург» соответственно. То есть разглядеть их скаутам
В своей звездной исповеди Александр Аверьянов вспоминал и другие громкие имена — Леона Бэйли и Рияда Мареза, но это истории из той же серии. А обсуждения кандидатуры последнего, по моей информации, в офисе «Спартака» не было и близко.
«СПАРТАК» И РЕАЛЬНОСТЬ
Что ж, с тем, каким мог быть «Спартак» мечты, все понятно. А вот кого скауты под предводительством Александра Аверьянова заводили в клуб на деле? В своем интервью «Матч ТВ» Томас Цорн цитировал выдержки из положительных заключений селекционной службы по Таски и Барриосу, от которых Аверьянов в своем интервью публично открестился (цитаты: «По Таски мы дали скорее негативное заключение»). Что характерно, положительные заключения Аверьянова и его отдела были выданы и по другим игрокам: Кристиан Майдана, Хуан Инсауральде, Динияр Билялетдинов, Деми Де Зеув, Иван Саенко, Йола Зепатта, Идриса Самбу, Тьюб Тиерно, Серхио Родригес Гарсия. Все они оказались в «Спартаке» — как и с каким исходом, думаю, напоминать излишне. Гораздо интереснее было бы услышать от бывшего скаута о том, от кого клуб отказался, предпочтя этому
Что касается золотого сезона «Спартака», здесь Аверьянов тоже высказался смело: «Чемпионский состав на 80% наш». Однако при всем уважении к Александру, скауты «Спартака» едва ли имели отношение как минимум к пришедшим в зимний период в команду Георгрию Джикии, Луису Адриано и Александру Самедову. По нашим данным, их мнение по данным кандидатурам вообще не учитывались, так как в этих футболистах был лично заинтересован Массимо Каррера.
Финальным аккордом Александра Аверьянова в «Спартаке» могло стать появление в клубе Яниса Хаджи, сына легендарного «карпатского Марадоны» Георге Хаджи. Летом
В общем, реальность предыдущего селекционного отдела «Спартака» сильно контрастировала с виртуальностью. Посмотрим, как покажет себя в сольной работе Антон Чистяков из ЦСКА. И будем мы обсуждать состоявшиеся удачные трансферы