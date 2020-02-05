Трансферами «Спартака» будет рулить скаут ЦСКА. Он заменил человека, пытавшегося подписать Салаха

Источник: Sport24

В среду московский «Спартак» объявил о назначении руководителем селекционного отдела бывшего скаута ЦСКА Антона Чистякова. Чистяков стал вторым трансфером из армейского клуба в стан красно-белых, ранее по такому же маршруту отправился врач красно-синих Михаил Бутовский.

В ЦСКА Чистяков работал в связке с Андреем Мовсисяном — более публичным селекционером. Например, все знают, что именно он привез армейцам Головина. О работе Чистякова известно гораздо меньше. Но долгие годы именно селекция ЦСКА была эталонной для российского футбола. Чего не скажешь о спартаковской.

В августе прошлого года новый генеральный директор клуба Томас Цорн уволил всех представителей селекционной службы клуба: красно-белых покинул заместитель главы службы Александр Аверьянов, работавший в клубе с 2007 года, а также селекционеры Григорий Евтушенко, Максим Кандинов и Владимир Расинский.

Через несколько месяцев после увольнения Аверьянов дал большое интервью сайту «Матч ТВ», где рассказал о том, как функционировала скаутская служба «Спартака», кого из нынешних мировых звезд не удалось в свое время заполучить красно-белым и кто виноват в многочисленных трансферных провалах клуба.

Сам Аверьянов в интервью оценил свою работу и работу своего отдела на «твердейшую четверку». При этом из рассказа экс-скаута красно-белых, проработавшего в клубе целых 12 лет, складывается впечатление, что все хорошее на трансферном рынке со «Спартаком» случилось благодаря ему, а не случилось — исключительно потому, что «клуб недоработал». По словам Аверьянова, в офисе красно-белых была даже «стена плача» — с фотографиями футболистов, которых скауты разглядели, но они стали звездами в других клубах. Все ли так однозначно и правдиво, как рассказал Аверьянов журналистам?

«СПАРТАК» И ЗВЕЗДЫ

Мохаммед Салах — 2014 год

По словам Аверьянова, он разглядел египетского форварда для «Спартака» еще в «Базеле», но московский клуб не был достаточно настойчив, и форвард, ныне блистающий в «Ливерпуле», уехал в Лондон. По факту же в 2014 году именно тренер «Спартака» Мурат Якин намекнул руководству, что хотел бы вновь встретиться с Салахом, с которым он уже имел опыт совместной работы в «Базеле». На тот момент нападающий уже принадлежал «Челси», но в состав английского клуба не проходил. Лондонцы искали варианты аренды для египтянина, красно-белые предложили свои услуги и даже готовы были выкупить права на футболиста, но получили жесткий отказ со стороны футболиста, который связывал свое будущее исключительно с топ-лигами. Салах уехал во «Фиорентину», где ему потребовалось всего 4 месяца, чтобы перезапустить карьеру и начать свое восхождение.

Сложно представить, за счет чего «Спартак» смог бы составить конкуренцию «Челси» и итальянской Серии А в момент, когда один из наиболее ярких талантов своего возраста на тот момент принимал судьбоносное решение…

Садио Мане — 2014 год

В том же 2014-м Аверьянов «взял на карандаш» другого африканца и ровесника Салаха — Садио Мане. Сенегалец на тот момент наколотил уже под 30 голов за пару сезонов в «Зальцбурге», дважды приведя «быков» к чемпионству. За Мане следили скауты клубов АПЛ и Бундеслиги, однако «Спартак» все же решил попытать счастья — боссы московского клуба сначала предложили за сенегальца 8 млн евро, а после отказа увеличили сумму еще на 4 млн, но это австрийцев совсем не возбудило, не заинтересовало предложение и футболиста. Оно и понятно — 1 сентября Мане перешел в «Саутгемптон» за 23 миллиона евро.

Надо ли говорить, что, пожалуй, единственный реальный шанс для «Спартака» побороться за Салаха и Мане был в момент, когда они только переходили в «Базель» и «Зальцбург» соответственно. То есть разглядеть их скаутам красно-белых надо было на стадии выступления за скромный французский «Мец» или, прости господи, египетский «Эль Мокавлун». А сетовать на то, что клуб «недоработал» в момент, когда футболист такого уровня выбирает между клубами АПЛ и Серии А, это все равно что сейчас говорить, что «Спартак» проиграл Эрленда Холанда дортмундской «Боруссии»…

В своей звездной исповеди Александр Аверьянов вспоминал и другие громкие имена — Леона Бэйли и Рияда Мареза, но это истории из той же серии. А обсуждения кандидатуры последнего, по моей информации, в офисе «Спартака» не было и близко.

«СПАРТАК» И РЕАЛЬНОСТЬ

Что ж, с тем, каким мог быть «Спартак» мечты, все понятно. А вот кого скауты под предводительством Александра Аверьянова заводили в клуб на деле? В своем интервью «Матч ТВ» Томас Цорн цитировал выдержки из положительных заключений селекционной службы по Таски и Барриосу, от которых Аверьянов в своем интервью публично открестился (цитаты: «По Таски мы дали скорее негативное заключение»). Что характерно, положительные заключения Аверьянова и его отдела были выданы и по другим игрокам: Кристиан Майдана, Хуан Инсауральде, Динияр Билялетдинов, Деми Де Зеув, Иван Саенко, Йола Зепатта, Идриса Самбу, Тьюб Тиерно, Серхио Родригес Гарсия. Все они оказались в «Спартаке» — как и с каким исходом, думаю, напоминать излишне. Гораздо интереснее было бы услышать от бывшего скаута о том, от кого клуб отказался, предпочтя этому кому-то «ударившегося головой и переключившегося с футбола» Де Зеува. Но, видимо, не узнаем.

Что касается золотого сезона «Спартака», здесь Аверьянов тоже высказался смело: «Чемпионский состав на 80% наш». Однако при всем уважении к Александру, скауты «Спартака» едва ли имели отношение как минимум к пришедшим в зимний период в команду Георгрию Джикии, Луису Адриано и Александру Самедову. По нашим данным, их мнение по данным кандидатурам вообще не учитывались, так как в этих футболистах был лично заинтересован Массимо Каррера.

Финальным аккордом Александра Аверьянова в «Спартаке» могло стать появление в клубе Яниса Хаджи, сына легендарного «карпатского Марадоны» Георге Хаджи. Летом красно-белые не договорились по его трансферу с румынским «Виторулом», и парень перешел в бельгийский «Генк». Казалось бы, «Спартак» действительно проиграл борьбу за талантливого игрока клубу из чемпионата-конкурента (как уже говорилось, перехватывать будущих звезд надо на пути «в», а не «из» команд уровня «Зальцбурга», «Базеля» и «Генка»). Но понадобилось всего полгода для того, чтобы убедиться в обратном — в зимнее трансферное окно Хаджи-младший уехал из «Генка»… в шотландский «Рейнджерс». Так толком и не заиграв. Возможно, причиной скоропостижного отъезда румына из Бельгии стал его избалованный характер — не секрет, что при переговорах со «Спартаком» его отец требовал для Яниса эксклюзивный контракт, в котором не предполагались штрафы за несоблюдение режима. Также Георге Хаджи хотел других условий, ставивших Яниса в особое привилегированное положение перед остальными игроками основной команды. Так что осенний «Спартак» с Хаджи вполне мог стать скандальнее.