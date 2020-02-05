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16:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Голы Караева и Шкурина принесли ЦСКА победу над «Ориуэлой»

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Футболисты московского ЦСКА победили испанскую «Ориуэлу» в товарищеском матче на сборе в Испании.

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Встреча, прошедшая в Кампоаморе, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Давид Караев (45-я минута) и Илья Шкурин (78-я).

Позже в среду армейцы проведут еще один контрольный матч — с датским «Норшелланном».

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