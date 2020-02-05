Голы Караева и Шкурина принесли ЦСКА победу над «Ориуэлой»
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Футболисты московского ЦСКА победили испанскую «Ориуэлу» в товарищеском матче на сборе в Испании.
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Футболисты московского ЦСКА победили испанскую «Ориуэлу» в товарищеском матче на сборе в Испании.
Встреча, прошедшая в Кампоаморе, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Давид Караев (45-я минута) и Илья Шкурин (78-я).
Позже в среду армейцы проведут еще один контрольный матч — с датским «Норшелланном».