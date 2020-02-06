Павел Мамаев: Мне нравится работать с Карпиным
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о первых голах за новую команду и работе с Валерием Карпиным.
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о первых голах за новую команду и работе с Валерием Карпиным.
— В команде хорошо следят за весом. С каждым днем чувствую себя все лучше. Врачи были удивлены, когда я прошел медобследование. Показатели очень хорошие. Голы на сборах? Всегда надо чувствовать результат, голы. Даже на тренировках. Это придает уверенности. Мне нравится работать с Карпиным. Это стало немаловажным фактором моего выбора в пользу «Ростова», — рассказал Мамаев в специальном репортаже «Катарские игры 2020».
Гол Мамаева помог «Ростову» обыграть белградский «Партизан» (3:1) во втором туре Кубка Париматч Премьер.
Напомним, что Мамаев отбывал наказание за участие в двух драках в центре Москвы. В сентябре он был освобожден по УДО, после чего расторг контракт с «Краснодаром» по взаимному согласию сторон. 28 сентября он заключил двухлетнее соглашение с «Ростовом».