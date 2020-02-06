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15:57 (мск), источник: Матч ТВ

Павел Мамаев: Мне нравится работать с Карпиным

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о первых голах за новую команду и работе с Валерием Карпиным.

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— В команде хорошо следят за весом. С каждым днем чувствую себя все лучше. Врачи были удивлены, когда я прошел медобследование. Показатели очень хорошие. Голы на сборах? Всегда надо чувствовать результат, голы. Даже на тренировках. Это придает уверенности. Мне нравится работать с Карпиным. Это стало немаловажным фактором моего выбора в пользу «Ростова», — рассказал Мамаев в специальном репортаже «Катарские игры 2020».

Гол Мамаева помог «Ростову» обыграть белградский «Партизан» (3:1) во втором туре Кубка Париматч Премьер.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что Мамаев отбывал наказание за участие в двух драках в центре Москвы. В сентябре он был освобожден по УДО, после чего расторг контракт с «Краснодаром» по взаимному согласию сторон. 28 сентября он заключил двухлетнее соглашение с «Ростовом».

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