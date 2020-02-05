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19:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РФС запретил «Динамо» регистрировать новых футболистов

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила московскому «Динамо» регистрировать новых игроков за нарушения при расторжении контракта с полузащитником Рамилем Шейдаевым, сообщается на официальном сайте РФС.

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Источник: Спорт РИА Новости

РФС частично удовлетворил заявление Шейдаева в отношении «Динамо» о признании расторжения трудового договора без обоснованных причин, а также о взыскании компенсации за расторжение трудового договора. Палата признала договор расторгнутым клубом «без обоснованной причины при отсутствии виновных действий (бездействия) со стороны Шейдаева в течение спортивного сезона и в течение защищенного периода».

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РФС обязал «Динамо» выплатить Шейдаеву компенсацию за расторжение трудового по инициативе клуба и наложил запрет на регистрацию новичков. «Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению “Динамо” в случае исполнения обязательств перед Шейдаевым, установленных настоящим решением», — говорится в сообщении.

Шейдаев перешел в «Динамо» летом 2019 года, в январе было объявлено о расторжении контракта с хавбеком. В составе «бело-голубых» он провел девять матчей.

Также РФС запретил регистрировать новых игроков клубам Футбольной национальной лиги «Томь» (Томск), «Нижний Новгород» и «Луч» (Владивосток).

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