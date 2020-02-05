РФС запретил «Динамо» регистрировать новых футболистов

Источник: Спорт РИА Новости

РФС частично удовлетворил заявление Шейдаева в отношении «Динамо» о признании расторжения трудового договора без обоснованных причин, а также о взыскании компенсации за расторжение трудового договора. Палата признала договор расторгнутым клубом «без обоснованной причины при отсутствии виновных действий (бездействия) со стороны Шейдаева в течение спортивного сезона и в течение защищенного периода».

РФС обязал «Динамо» выплатить Шейдаеву компенсацию за расторжение трудового по инициативе клуба и наложил запрет на регистрацию новичков. «Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению “Динамо” в случае исполнения обязательств перед Шейдаевым, установленных настоящим решением», — говорится в сообщении.

Шейдаев перешел в «Динамо» летом 2019 года, в январе было объявлено о расторжении контракта с хавбеком. В составе «бело-голубых» он провел девять матчей.