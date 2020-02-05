«Спартак» в серии пенальти уступил «Локомотиву» в матче предсезонного турнира в Катаре

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В основное время в составе «Спартака» отличился Илья Гапонов (49-я минута), у «Локомотива» мяч забил Владислав Игнатьев (29). На 90-й минуте в «Локомотиве» произошла замена голкипера, вместо Антона Коченкова на поле появился Никита Медведев.

В составе «Спартака» послематчевые удары реализовали Айртон и Резиуан Мирзов, удары Максима Глушенкова и Алекса Крала отразил Медведев. У «Локомотива» пенальти забили Алексей Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Гжегож Крыховяк и Дмитрий Баринов, удар Бенедикта Хёведеса отбил голкипер «Спартака» Артем Ребров.

После двух туров «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице, набрав четыре очка. «Локомотив» находится на третьем месте (3), уступая «Ростову», также набравшему 3 очка, по разнице забитых и пропущенных мячей. Сербский «Партизан» занимает четвертую позицию (2).