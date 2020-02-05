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20:38 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» в серии пенальти уступил «Локомотиву» в матче предсезонного турнира в Катаре

ТАСС, 5 февраля. Московский «Спартак» уступил столичному «Локомотиву» со счетом 1:1 (2:4 по пенальти) во втором туре Кубка Париматч Премьер. Встреча прошла в Дохе.

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Источник: Reuters

В основное время в составе «Спартака» отличился Илья Гапонов (49-я минута), у «Локомотива» мяч забил Владислав Игнатьев (29). На 90-й минуте в «Локомотиве» произошла замена голкипера, вместо Антона Коченкова на поле появился Никита Медведев.

В составе «Спартака» послематчевые удары реализовали Айртон и Резиуан Мирзов, удары Максима Глушенкова и Алекса Крала отразил Медведев. У «Локомотива» пенальти забили Алексей Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Гжегож Крыховяк и Дмитрий Баринов, удар Бенедикта Хёведеса отбил голкипер «Спартака» Артем Ребров.

После двух туров «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице, набрав четыре очка. «Локомотив» находится на третьем месте (3), уступая «Ростову», также набравшему 3 очка, по разнице забитых и пропущенных мячей. Сербский «Партизан» занимает четвертую позицию (2).

В третьем туре «Спартак» сыграет с «Партизаном» 8 февраля, на следующий день «Ростов» встретится с «Локомотивом».

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