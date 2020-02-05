Голы Влашича и Ахметова принесли ЦСКА победу в товарищеском матче с «Норшелланном»

Голы Влашича и Ахметова принесли ЦСКА победу в товарищеском матче с «Норшелланном»

В товарищеском матче на втором сборе в Испании ЦСКА встречался с датским «Норшелланном». Игра прошла на тренировочном поле отеля «Кампоамор» и завершилась победой «армейцев» со счётом 2:0.