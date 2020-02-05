Голы Влашича и Ахметова принесли ЦСКА победу в товарищеском матче с «Норшелланном»

На 14-й минуте счёт в матче открыл хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Во втором тайме, на 54-й минуте, хавбек Ильзат Ахметов упрочил преимущество московской команды в счёте.
Ранее ЦСКА в товарищеском матче обыграл испанскую «Ориуэлу» со счётом 2:0. Встреча также состоялась сегодня, 5 февраля.
Московский ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 матчах подопечные Виктора Гончаренко набрали 34 очка. Следующий матч в чемпионате команда проведёт с «Уралом» дома. Встреча состоится 29 февраля на стадионе «ВЭБ Арена».