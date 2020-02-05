Геннадий Орлов: Виллаш-Боаш звал Дзюбу в «Марсель». А интерес Моуринью к Артему — домыслы
Известный телекомментатор о ситуации вокруг Александра Кокорина и интересе «Тоттенхэма» к Артему Дзюбе.
Известный телекомментатор о ситуации вокруг Александра Кокорина и интересе «Тоттенхэма» к Артему Дзюбе.
— По Саше Кокорину сейчас говорить сложно, — заметил Орлов. — Он сам должен принять решение. Давайте подождем. Мне бы не хотелось сейчас комментировать новости. (Сегодня появилась информация о том, что в услугах Кокорина заинтересованы «Рубин» и «Балтика» — Прим. «СЭ») Повторю, пусть Александр сам делает выбор. Это его право. Могу сказать одно — Саше надо играть в футбол.
— Как отреагировали на информацию в СМИ о том, что «Зенит» решил не отпускать Артема Дзюбу в «Тоттенхэм»?
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— Даже если было предложение от «Тоттенхэма»?
— Он капитан сборной России. Впереди чемпионат Европы. Не забывайте, что это Англия. Там не все так просто с получением рабочей визы. А потом — «Тоттенхэм» в «Зенит» не обращался. Я, кстати, не слышал, что и «Фейнооорд» делал предложение по Кокорину.
И зачем Дзюбе сейчас рисковать? Адаптация, новая страна, новый клуб, чемпионат. Артему нужно хорошо себя проявить на чемпионате Европы. А потом он может уходить, куда захочет. Дзюба способен себя показать на Евро. Он сейчас хорошо готовится. Я слежу за тренировками.
— Верите, что Моуринью мог положить глаз на Дзюбу?
— Вспоминается одна история. Однажды Это’О приехал в «Челси» из «Анжи» к Моуринью. И тот спросил его: «А что ты делал там в России?!» Значит, у него отношение к нашему футболу весьма сдержанное (смеется). Считаю, информация про Дзюбу — это все
— А в чем?
— Ну, допустим, уедет он. А вдруг не заиграет, не впишется, а вдруг получит травму? А кто его заменит в сборной? Нет, нет — в первую очередь нужно думать о чемпионате Европы. А в «Зените» Артем на ходу.
— Но вам могут возразить:
— Так мы еще посмотри, что из этого выйдет. Рискнул? Хм. Он поехал, потому что у него ничего не получалось в «Локомотиве»! Он отправился в Испанию не будучи основным игроком сборной России. Все сейчас говорят: «Федор — молодец»? Ну вот и поглядим, поможет ли он «Сельте» остаться в высшем дивизионе. Рано делать выводы. Рискнул? А что дальше? Давайте оценивать по результату.
— Может быть, и Кокорину летом стоит уехать в Европу?
— Это опять же зависит от него, от его выбора. Все возможно. Но сам Саша говорит, что хочет играть в «Зените». Не знаю… Не будем опережать события по Кокорину. А по Дзюбе — ему обязательно нужно подойти к чемпионату Европы во всеоружии. «Зенит» — оптимальный вариант. И зачем сейчас говорить о «Тоттенхэме»? Там трансферное окно закрыто. Я никогда не слышал слов Моуринью про Дзюбу. Вот