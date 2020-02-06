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09:08 (мск), источник: Московский комсомолец

«Спартак» сырой, игры не видно: красно-белые проиграли «Локомотиву»

Первое столичное дерби в 2020 году состоялось — друг с другом сыграли московские «Спартак» и «Локомотив». Как говорится, дерби — оно и в Катаре дерби. Да, начало года. Да, почти товарищеский статус матча. Да, Тедеско сделал десять замен. Но все же это был матч и «Спартак» его проиграл, хоть и по пенальти.

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Источник: Reuters

Чистая формальность: за «Локомотив» на 28-й минуте забил Владислав Игнатьев с отличного прострела Жоао Марио, а за «Спартак» на 49-й минуте отличился молодой защитник Илья Гапонов — после навеса Лукаса Айртона и ряда неуклюжих рикошетов в штрафной соперника. Голы — хорошо, но перед стартов сезона это не главное.

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Семин в своем стиле

Начнем разбор, пожалуй, с «Локомотива». Юрий Семин, как всегда, уверял, что эта игра не имеет практически никакого значения, и, как всегда, слегка расстроился очередному пропущенному мячу. Это, кстати, уже становится неприятной тенденцией — «Локомотив» пропускает в каждом матче, будь он контрольным или официальным. Красно-зеленые пропускают вне зависимости от силы и класса соперника. Недоработали и сейчас — плохо сыграли на подборе, потому что Гапонов забивал в ворота Коченкова с линии штрафной площади после навеса со стандарта.

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Обращает на себя внимание блеклая игра железнодорожников в атаке. Клуб сначала прощелкал двух топовых нападающих, взять которых было бы не так и сложно при большом желании — Соболева и Комличенко. А потом красно-зеленые неожиданно отпустили в аренду в Испанию Смолова, оставшись с одним Эдером. Так что, эта проблема — не неожиданность. Скорее удивило, что Юрий Семин пока даже намеком не показал, как он собирается выходить из положения.

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В отличие от Доменико Тедеско, Семин не стал сильно ротировать состав — сделал всего пять замен, сняв вратаря на последней минуте — выпустил Медведева «под пенальти». Это и настораживает, потому что во втором тайме «Локо» смотрелся ужасно, будто из раздевалки вышла совершенно другая команда. Клуб выиграл по пенальти, но скорее заслуживал поражения — просто «Спартак» не реализовал два выхода один на один. А ведь времени до старта чемпионата остается совсем мало.

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Тедеско то ли темнит, то ли еще не разобрался

«Спартак» год назад выиграл этот турнир — тогда он был более готов, чем остальные. Теперь команда находится в совершенно иной ситуации: этот сбор — первый для клуба, на котором они проводят матчи. Номинально игрокам можно много спускать. По-хорошему — нельзя. Рисунка игры, который вроде как должен ставить Тедеско, пока нет. Связок, которые наигрывал бы тренер — нет. На поле происходит какая-то чехарда, и это настораживает.

Первый тайм красно-белый полностью провалили — минимальное количество не то что ударов в створ, но и вообще подходов к чужим воротам. Правда, можно сделать и скидку — защита в первом тайме играла в составе более приближенном к основному, чем нападение. В атаке свой дебютный матч за клуб проводил Александр Соболев, от которого вообще сложно было чего-то ожидать. Логично, что во втором тайме, когда на поле вышли Зобнин, Глушенков, Мирзов, Крал, а атаке команда начала играть веселее. И даже забила. Но такая сильная ротация и полное нежелание наигрывать какую-то основу со стороны Тедеско не может не настораживать.

Рауль Дюков

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Тедеско одержал первую победу в «Спартаке»
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