«Спартак» на сборе в Сочи сыграет с ереванским «Араратом»
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Московский «Спартак» на сборе в Сочи проведет товарищеский матч с ереванским «Араратом», сообщается на сайте российского футбольного клуба.
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Московский «Спартак» на сборе в Сочи проведет товарищеский матч с ереванским «Араратом», сообщается на сайте российского футбольного клуба.
Матч состоится 16 февраля. По решение тренерского штаба «Спартака» игра пройдет в закрытом для зрителей и прессы режиме.
Встреча с «Араратом» будет единственной для «красно-белых» на сборе в Сочи, который пройдет с 12 по 17 февраля.