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16:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» на сборе в Сочи сыграет с ереванским «Араратом»

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Московский «Спартак» на сборе в Сочи проведет товарищеский матч с ереванским «Араратом», сообщается на сайте российского футбольного клуба.

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Матч состоится 16 февраля. По решение тренерского штаба «Спартака» игра пройдет в закрытом для зрителей и прессы режиме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча с «Араратом» будет единственной для «красно-белых» на сборе в Сочи, который пройдет с 12 по 17 февраля.

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