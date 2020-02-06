«Спартак» на сборе в Сочи сыграет с ереванским «Араратом»

Матч состоится 16 февраля. По решение тренерского штаба «Спартака» игра пройдет в закрытом для зрителей и прессы режиме.

Встреча с «Араратом» будет единственной для «красно-белых» на сборе в Сочи, который пройдет с 12 по 17 февраля.