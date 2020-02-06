СМИ: «Краснодар» хочет арендовать гвинейского форварда «Бордо»

Как отмечает издание, российский клуб направил «Бордо» предложение об аренде 23-летнего футболиста с правом выкупа за 8 миллионов евро.

Камано выступает за «Бордо» с 2016 года, ранее он защищал цвета другой французской команды — «Бастии». В текущем сезоне гвинейский форвард забил один гол в 11 матчах за клуб. В его активе шесть мячей в 32 встречах за национальную команду.