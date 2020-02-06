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16:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Краснодар» хочет арендовать гвинейского форварда «Бордо»

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. «Краснодар» проявляет интерес к нападающему французского футбольного клуба «Бордо» Франсуа Камано, сообщает L’Equipe.

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Источник: AFP 2020

Как отмечает издание, российский клуб направил «Бордо» предложение об аренде 23-летнего футболиста с правом выкупа за 8 миллионов евро.

Камано выступает за «Бордо» с 2016 года, ранее он защищал цвета другой французской команды — «Бастии». В текущем сезоне гвинейский форвард забил один гол в 11 матчах за клуб. В его активе шесть мячей в 32 встречах за национальную команду.

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