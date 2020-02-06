Слуцкий прокомментировал информацию об интересе «Рубина» к Кокорину
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал информацию об интересе клуба к нападающему «Зенита» Александру Кокорину.
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал информацию об интересе клуба к нападающему «Зенита» Александру Кокорину.
«Соответствует ли действительности информация об интересе к Кокорину? Мне нечего добавить. Конечно, нет», — приводит слова Слуцкого «Спорт Бизнес Online».
Ранее стало известно, что 28-летний футболист ведёт переговоры с калининградской «Балтикой», выступающей в Футбольной национальной лиге. О предложении сначала заявил генеральный директор клуба, а позднее информацию подтвердил сам Александр.
Кокорин в конце прошлого месяца был переведён в «Зенит-2»