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18:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Слуцкий прокомментировал информацию об интересе «Рубина» к Кокорину

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал информацию об интересе клуба к нападающему «Зенита» Александру Кокорину.

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«Соответствует ли действительности информация об интересе к Кокорину? Мне нечего добавить. Конечно, нет», — приводит слова Слуцкого «Спорт Бизнес Online».

Ранее стало известно, что 28-летний футболист ведёт переговоры с калининградской «Балтикой», выступающей в Футбольной национальной лиге. О предложении сначала заявил генеральный директор клуба, а позднее информацию подтвердил сам Александр.

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Кокорин в конце прошлого месяца был переведён в «Зенит-2» из-за отказа переходить в «Сочи» на правах аренды. Клубы достигли договорённости о трансфере, однако он так и не состоялся. С осени 2018 года форвард на протяжении года пребывал сначала в СИЗО, а потом в колонии. Он был наказан за то, что в компании друзей стал зачинщиком двух драк в центре Москвы.

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3 февраля© Ньюстюб
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