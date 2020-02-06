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19:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Чорлука продлит контракт с «Локомотивом». Зарплата игрока уменьшится в два раза

Как стало известно «Чемпионату», защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука подпишет новый контракт с клубом.

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Источник: РИА "Новости"

Соглашение 34-летнего хорвата будет составлено по схеме «1+1». При этом игрок пошёл на двукратное понижение зарплаты.

Чорлука защищает цвета «Локомотива» с 2012 года. С «железнодорожниками» он становился чемпионом России, а также три раза завоёвывал Кубок и один раз Суперкубок страны. Ранее Ведран выступал за загребское «Динамо», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур» и «Байер», а с 2006 по 2018 год вызывался в сборную Хорватии.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых получил 5 жёлтых карточек. «Локомотив», набрав 34 очка в 19 турах, занимает пятое место в турнирной таблице первенства.

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28 июня 2012© Спорт-Экспресс
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