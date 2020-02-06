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20:01 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб казахстанца Куата выиграл второй подряд матч

Российский «Оренбург», за который выступает полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат, обыграл латвийский «Спартак» из Юрмалы и одержал вторую подряд победу, передает корреспондент Vesti.kz.

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Контрольная встреча на сборах в Турции прошла сегодня, 6 февраля, и завершилась со счетом 1:0. Победный гол на 15-й минуте забил экс-форвард «Астаны», «Тобола», «Кайрата» и «Жетысу» Джордже Деспотович.

В этом матче Куат не появился на поле — причина пока не известна. Игра стала для его клуба последней на сборах в Турции.

На счету Куата пять матчей за «Оренбург». Он дебютировал 18 января в игре со словацким «Слованом» (0:1), против болгарской «Славией» из Софии (2:3) устроил потасовку, во встрече с чешской «Сигмой» (0:2), как и в предыдущих, выходил на второй тайм, против боснийского «Бораца» (2:2) дебютировал в стартовом составе, а с датским «Эсбьергом» (1:0) появился на 60-й минуте.

О подписании 27-летнего Куата «Оренбург» объявил 1 января. Полузащитник перешел в клуб свободным агентом после истечения контракта с «Кайратом», за который выступал с 2014 года.

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