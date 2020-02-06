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21:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Зенита» разгромили «Сабуртало» в товарищеском матче

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Петербургский «Зенит» одержал победу над грузинским «Сабуртало» в товарищеском футбольном матче.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Испании, завершилась со счетом 4:0 в пользу «Зенита». Голы забили Алексей Сутормин (21-я минута), Вильмар Барриос (38-я), Олег Шатов (60-я) и Даниил Шамкин (62-я).

В этой игре за петербургский клуб 30 минут провел бразильский форвард Малком, который из-за травмы провел последний официальный матч в августе 2019 года.

В следующей контрольной встрече «Зенит» 9 февраля встретится с московским ЦСКА.

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30 января© Ньюстюб
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