Футболисты «Зенита» разгромили «Сабуртало» в товарищеском матче
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Петербургский «Зенит» одержал победу над грузинским «Сабуртало» в товарищеском футбольном матче.
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Петербургский «Зенит» одержал победу над грузинским «Сабуртало» в товарищеском футбольном матче.
Встреча, прошедшая в Испании, завершилась со счетом 4:0 в пользу «Зенита». Голы забили Алексей Сутормин (21-я минута), Вильмар Барриос (38-я), Олег Шатов (60-я) и Даниил Шамкин (62-я).
В этой игре за петербургский клуб 30 минут провел бразильский форвард Малком, который
В следующей контрольной встрече «Зенит» 9 февраля встретится с московским ЦСКА.