Футболисты «Зенита» разгромили «Сабуртало» в товарищеском матче

Встреча, прошедшая в Испании, завершилась со счетом 4:0 в пользу «Зенита». Голы забили Алексей Сутормин (21-я минута), Вильмар Барриос (38-я), Олег Шатов (60-я) и Даниил Шамкин (62-я).

В этой игре за петербургский клуб 30 минут провел бразильский форвард Малком, который из-за травмы провел последний официальный матч в августе 2019 года.