Семак объяснил, почему «Зенит» вернул Ригони

Источник: РИА "Новости"

«Я всем доволен в сегодняшней игре — получили хорошую практику. Сыграла молодёжь, игра вышла боевой, интенсивной — то, что нужно на сборах. Выполнили всё, что планировали. Состав у нас ротируется, сил в первом тайме было много, поэтому и был прессинг в первые двадцать минут. А на протяжении всего матча показывать стабильный выход из обороны тяжело — иногда получается хорошо, иногда не очень. Игроки ведь тоже не всегда выходят на своих позициях и не всегда с теми партнёрами, с которыми привыкли. Это рабочие моменты.

Что касается поля, то ребята жаловались на него, много скользили. Оно кажется идеальным, а на самом деле жёсткое. Тем, у кого из-за этого могут быть проблемы, дали поиграть поменьше. Если говорить про схему 4−4−2, то мы отталкиваемся от тех игроков, которые есть, сейчас мы решаем другие задачи: просматриваем связки и позиции для игроков, а не экспериментируем с тактикой. Шатов опускался чуть ниже? Сначала Олег Шатов оставался в полупозиции, потом Ригони, по игре нужно было так делать.