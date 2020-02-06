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21:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Семак объяснил, почему «Зенит» вернул Ригони

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итоги товарищеского матча с грузинским «Сабуртало» (4:0) и высказался о ситуации с хавбеком команды Эмилиано Ригони.

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Источник: РИА "Новости"

«Я всем доволен в сегодняшней игре — получили хорошую практику. Сыграла молодёжь, игра вышла боевой, интенсивной — то, что нужно на сборах. Выполнили всё, что планировали. Состав у нас ротируется, сил в первом тайме было много, поэтому и был прессинг в первые двадцать минут. А на протяжении всего матча показывать стабильный выход из обороны тяжело — иногда получается хорошо, иногда не очень. Игроки ведь тоже не всегда выходят на своих позициях и не всегда с теми партнёрами, с которыми привыкли. Это рабочие моменты.

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Что касается поля, то ребята жаловались на него, много скользили. Оно кажется идеальным, а на самом деле жёсткое. Тем, у кого из-за этого могут быть проблемы, дали поиграть поменьше. Если говорить про схему 4−4−2, то мы отталкиваемся от тех игроков, которые есть, сейчас мы решаем другие задачи: просматриваем связки и позиции для игроков, а не экспериментируем с тактикой. Шатов опускался чуть ниже? Сначала Олег Шатов оставался в полупозиции, потом Ригони, по игре нужно было так делать.

Возвращение Ригони связано с уходом Мака, позиция освободилась под него. Была возможность его вернуть, и мы воспользовались этим. Как он отреагировал? Футболистам всегда хочется играть и получать больше игровой практики, он уходил ради этого. Но не всегда всё складывается так, как хочется нам или игрокам. Мы рады его возвращению. Надеемся, он нам поможет.

Шамкин вышел на позиции восьмого номера, ему там наиболее комфортно. Из плюсов — хорошо видит поле и работает с мячом. Он очень умный игрок. Мы довольны тем, как он работает", — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

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