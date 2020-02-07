Источник: «Спартак» потребовал взыскать с «Крузейру» 750 тысяч евро за аренду Педро Роши

По сведениям источника, процесс начался во второй половине 2019 года, но ФИФА еще не вынесла решение. Предполагаемая сумма долга составляет 750 тысяч евро.

25-летний бразилец выступал за «Крузейру» с апреля по декабрь 2019 года, за который провел 33 матча и забил 4 гола. Клуб не стал выкупать игрока у «Спартака», после чего Рошу арендовал «Фламенго».