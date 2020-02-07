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12:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: «Спартак» потребовал взыскать с «Крузейру» 750 тысяч евро за аренду Педро Роши

«Спартак» обратился в ФИФА с требованием взыскать с «Крузейро» долг за аренду нападающего Педро Роши, сообщает Globo Esporte.

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Источник: Спорт-Экспресс

По сведениям источника, процесс начался во второй половине 2019 года, но ФИФА еще не вынесла решение. Предполагаемая сумма долга составляет 750 тысяч евро.

25-летний бразилец выступал за «Крузейру» с апреля по декабрь 2019 года, за который провел 33 матча и забил 4 гола. Клуб не стал выкупать игрока у «Спартака», после чего Рошу арендовал «Фламенго».

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