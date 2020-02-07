Александр Кокорин заявил, что не ведет переговоров с другими клубами

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В среду издание РБК со ссылкой на председателя совета директоров выступающего в первенстве Олимп -Футбольной национальной лиги (ФНЛ) клуба «Балтика» Александра Шендерюка-Жидкова сообщило о том, что калининградцы ведут переговоры с Кокориным, чей контракт с «Зенитом» истекает летом 2020 года. В настоящее время форвард находится на тренировочном сборе в Турции в расположении «Зенита-2», который играет в третьем по силе дивизионе российского футбола — первенстве Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

«Никакой конкретики, никаких переговоров с “Балтикой” не было. Пока я ни с кем переговоры не веду», — заявил Кокорин. На вопрос о том, проведет ли он оставшуюся часть сезона-2019/20 в «Зените-2», нападающий ответил: «Не знаю, тяжело ответить на этот вопрос».

21 января «Сочи» объявил о достижении договоренности по переходу Кокорина на правах аренды, на следующий день генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил ТАСС эту информацию, но агент и отчим игрока Кирилл Логинов заявил, что игрок не собирается уходить из петербургского клуба.

В день объявления о переходе в команду из Краснодарского края «Зенит» в товарищеском матче одержал крупную победу над катарским «Аль-Увайнахом» (10:0), автором трех мячей в этой встрече стал вышедший на поле с первых минут с капитанской повязкой Кокорин. Позднее он также в статусе капитана петербуржцев сыграл против австрийского «Зальцбурга» (3:6).

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после игры с «Аль-Увайнахом» заявил, что считает Кокорина игроком, способным усилить сине-бело-голубых. 1 февраля он также высказался в поддержку нападающего, сказав, что не видит ни одной причины для отправки футболиста в аренду, отметив, что решение по этому вопросу принимается на уровне руководства клуба.

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Карьера Александра Кокорина

Кокорин выступал за «Зенит» с начала 2016 года по октябрь 2018-го, провел в разных турнирах 92 матча, забив 34 мяча и отдав 12 передач, вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России. С октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, а 17 сентября он вышел по УДО и подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона. После этого Кокорин не был заявлен за петербургский клуб, но принимал участие в тренировочном процессе основной команды.

До перехода в «Зенит» форвард выступал за московское «Динамо» (2008−2015). Летом 2013 года он переходил в «Анжи», однако клуб из Махачкалы в то время поменял вектор развития, приняв решение расстаться с дорогостоящими футболистами.

Не сыграв за команду из столицы Дагестана ни одного официального матча, через месяц он вернулся в столичный клуб.