ФК «Ростов» в 2019 году получил из регионального бюджета грант в размере 525 млн рублей

«Ежегодно правительство области оказывает финансовую поддержку футбольному клубу “Ростов”. В 2019 году из регионального бюджета предоставлен грант в форме субсидий в объеме 525 млн рублей», — говорится в сообщении.
По данным
Отмечается, что донскому клубу кроме субсидий также возмещаются расходы по аренде стадиона из областного бюджета. Всего финансовую поддержку получают 18 игровых команд. ФК «Ростов» является акционерным обществом, 51% акций которого принадлежит правительству Ростовской области. В состав совета директоров общества входят представители министерств Ростовской области.
В текущем сезоне чемпионата России «Ростов» идет на третьем месте, набрав в 19 матчах 34 очка. Команда проводит домашние матчи на стадионе «Ростов-Арена», который был построен к чемпионату мира 2018 года.