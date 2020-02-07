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13:05 (мск), источник: ТАСС

ФК «Ростов» в 2019 году получил из регионального бюджета грант в размере 525 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Ростов» в 2019 году получил грант, выделенный из регионального бюджета, в объеме более 500 млн рублей. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства спорта Ростовской области.

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Источник: РИА "Новости"

«Ежегодно правительство области оказывает финансовую поддержку футбольному клубу “Ростов”. В 2019 году из регионального бюджета предоставлен грант в форме субсидий в объеме 525 млн рублей», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, кроме «Ростова» гранты из областного бюджета получили футбольные клубы «Чайка» (выступает в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги) и СКА (Олимп — Профессиональная футбольная лига, зона «Юг») в размере 15 и 17 млн рублей соответственно.

Отмечается, что донскому клубу кроме субсидий также возмещаются расходы по аренде стадиона из областного бюджета. Всего финансовую поддержку получают 18 игровых команд. ФК «Ростов» является акционерным обществом, 51% акций которого принадлежит правительству Ростовской области. В состав совета директоров общества входят представители министерств Ростовской области.

В текущем сезоне чемпионата России «Ростов» идет на третьем месте, набрав в 19 матчах 34 очка. Команда проводит домашние матчи на стадионе «Ростов-Арена», который был построен к чемпионату мира 2018 года.

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