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13:57 (мск), источник: ТАСС

Футболисты московского «Локомотива» были проверены на допинг на январском сборе в Испании

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверило на допинг в январе пятерых футболистов Российской премьер-лиги, и все они оказались игроками московского «Локомотива». Как сообщили ТАСС в пресс-службе РУСАДА, спортсмены прошли тестирование на сборе в Испании.

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Источник: РИА "Новости"

С 14 по 27 января «Локомотив» находился на сборе в Малаге.

«Если тестирование планируется проводить на территории другого государства, то мы заказываем его национальному антидопинговому агентству этой страны, либо иностранным компаниям (IDTM, PWC)», — сказала собеседница ТАСС.

Тестирование прошли вратарь Маринато Гилерме, полузащитники Дмитрий Баринов, Александр Коломейцев и Алексей Миранчук, а также нападающий Рифат Жемалетдинов.

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