Футболисты московского «Локомотива» были проверены на допинг на январском сборе в Испании
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверило на допинг в январе пятерых футболистов Российской
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверило на допинг в январе пятерых футболистов Российской
С 14 по 27 января «Локомотив» находился на сборе в Малаге.
«Если тестирование планируется проводить на территории другого государства, то мы заказываем его национальному антидопинговому агентству этой страны, либо иностранным компаниям (IDTM, PWC)», — сказала собеседница ТАСС.
Тестирование прошли вратарь Маринато Гилерме, полузащитники Дмитрий Баринов, Александр Коломейцев и Алексей Миранчук, а также нападающий Рифат Жемалетдинов.