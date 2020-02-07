Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Айнтрахт Ф
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Анже
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Болонья
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Эйбар
Футбол. Зарубежный
8.02
Леванте
Леганес
Футбол. Зарубежный
8.02
Эвертон
Кристал Пэлас
Все события
Фоторепортажи
8Косторная выиграла ЧЕ по фигурному катанию
12Кроссовки, которые помогут скрасить ожидание весны
16:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: ВТБ выплатит «Динамо» 4,2 миллиарда рублей в качестве спонсорской поддержки

Стала известна сумма, которую выделит банковская группа ВТБ в качестве спонсорской поддержки московскому «Динамо», сообщает «РБ-Бизнес».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По сведениям источника, сумма по соглашению составит 4,2 млрд рублей (60 млн евро). Договор заключен 28 января 2020 года и рассчитан на год.

В апреле 2019 года ВТБ приобрела 99,9961% акций «Динамо» за 1 рубль, взяв при этом на себя обязательства по реструктуризации долга клуба в размере 5,3 млрд рублей.

После 19 матчей «Динамо» идет на восьмом месте в турнирной таблице, имея в активе 24 очка.

Читайте также
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Кого купит "Зенит", куда перейдет Кокорин, кого продаст "Спартак". Таблица трансферов РПЛ
Загитова откатала программу в юбке на замерзшем озере и упала. Уникальные кадры «СЭ»
Кокорин заявил, что не ведет переговоров с другими клубами
Комличенко, Скопинцев, Бувач: как изменится московское «Динамо»
Нидерланды и Бельгия объединяют чемпионаты. Это угроза для РПЛ
Футбольная ассоциация Англии закрыла дело против «Ливерпуля»
Севастьянова — олимпийская чемпионка и ревнивая красавица (фото)
Джано Ананидзе рассказал о последнем разговоре с Федуном
СМИ назвали зарплату Головина в «Монако»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь