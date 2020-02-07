Футболисты «Краснодара» проиграли «Виктории» в контрольном матче
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Футболисты «Краснодара» уступили чешской «Виктории» (Пльзень) в контрольном матче на сборе в Испании.
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Футболисты «Краснодара» уступили чешской «Виктории» (Пльзень) в контрольном матче на сборе в Испании.
Встреча, прошедшая в Марбелье, завершилась со счетом 4:3 в пользу «Виктории». В составе «Краснодара» голами отметились Маркус Берг (39-я минута),
Позже в пятницу футболисты «Краснодара» проведут еще один контрольный матч — против норвежского «Мьёндалена».