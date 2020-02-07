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17:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Краснодара» проиграли «Виктории» в контрольном матче

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Футболисты «Краснодара» уступили чешской «Виктории» (Пльзень) в контрольном матче на сборе в Испании.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Марбелье, завершилась со счетом 4:3 в пользу «Виктории». В составе «Краснодара» голами отметились Маркус Берг (39-я минута), Магомед-Шапи Сулейманов (67) и Мануэл Фернандеш (83).

Позже в пятницу футболисты «Краснодара» проведут еще один контрольный матч — против норвежского «Мьёндалена».

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