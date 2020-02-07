Хёведес сравнил «Зенит» с «Баварией»

«Прессу я не читаю, потому что не знаю языка. Поэтому всё, что там пишут, проходит мимо меня. Но то, что к «Зениту» особое отношение, я почувствовал в повседневной жизни, в общении с другими футболистами. Я чувствую, что к этому клубу повышенное внимание.