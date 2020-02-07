Джано рассказал о последнем разговоре с Федуном
Бывший полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе рассказал о последнем разговоре с владельцем клуба Леонидом Федуном.
Бывший полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе рассказал о последнем разговоре с владельцем клуба Леонидом Федуном.
«Когда я поговорил с Томасом (Цорном. — Прим. “Чемпионата”), я сам набрал Леониду Арнольдовичу. Он мне сказал: “Да,
Что я ему сказал? Спасибо за всё. Я старался душой и сердцем, но что получилось, то и получилось. За все 11 лет в Москве я ни разу не был замечен в ночном клубе или