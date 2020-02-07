Джано рассказал о последнем разговоре с Федуном

«Когда я поговорил с Томасом (Цорном. — Прим. “Чемпионата”), я сам набрал Леониду Арнольдовичу. Он мне сказал: “Да, из-за травм ты растерял форму, но я желаю тебе удачи. Набрать кондиции и выйти на высокий уровень”. Мы хорошо поговорили.



Что я ему сказал? Спасибо за всё. Я старался душой и сердцем, но что получилось, то и получилось. За все 11 лет в Москве я ни разу не был замечен в ночном клубе или где-то ещё. Я не был тусовщиком. Показать уровень, которого от меня все ждали, не позволили травмы и иногда недоверие тренеров. Аленичев мне доверял, но его быстро убрали. Пришёл Каррера, он тоже мне доверял. А с Кононовым было хуже всего. Мне казалось, что по игровой философии это мой тренер, а он меня зачехлил», — сказал Джано в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.