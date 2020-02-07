МВД проверит высказывания Запашного в адрес фанатов «Спартака»
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Сергей Астахов. Главное управление Министерства внутренних дел РФ по
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Сергей Астахов. Главное управление Министерства внутренних дел РФ по
Ранее в 2019 году руководитель Большого московского цирка Запашный прокомментировал в интервью изданию «Спорт день за днем» ситуацию с матом на стадионах во время футбольных матчей. По мнению дрессировщика, к футбольным фанатам необходимо применять жесткие меры, чтобы ограничить обычных болельщиков от негатива во время футбола. В числе прочего Запашный заявил, что «он бы ввел ОМОН, “покрошил” бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела».
В декабре Семенов сообщил РИА Новости, что болельщики «Спартака» обратились в следственное управление СКРФ и прокуратуру по городу
«По делу Запашного проверка идет по признакам нарушения уголовного и административного законодательства. Следственный комитет ранее ответил, что ведет проверку по своей линии, прокуратура сообщила, что согласно процедуре отправила разбирательство в МВД. Сегодня я получил ответ от МВД, что материал с комментарием Запашного направлен на экспертизу. И уже на основе экспертизы правоохранительные органы примут решение, направлять ли дело в суд», — сказал Семенов РИА Новости по телефону.