МВД проверит высказывания Запашного в адрес фанатов «Спартака»

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее в 2019 году руководитель Большого московского цирка Запашный прокомментировал в интервью изданию «Спорт день за днем» ситуацию с матом на стадионах во время футбольных матчей. По мнению дрессировщика, к футбольным фанатам необходимо применять жесткие меры, чтобы ограничить обычных болельщиков от негатива во время футбола. В числе прочего Запашный заявил, что «он бы ввел ОМОН, “покрошил” бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела».

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В декабре Семенов сообщил РИА Новости, что болельщики «Спартака» обратились в следственное управление СКРФ и прокуратуру по городу Санкт-Петербург с просьбой дать правовую оценку действиям Запашного по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282 Уголовного кодекса РФ.