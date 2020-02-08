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01:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Сёмин назвал игроков «Локомотива» с большим будущим

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал игроков своей команды, которых ждёт большое будущее.

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Источник: РИА "Новости"

«У кого в «Локомотиве» большое будущее? Это оба Миранчука, Баринов, Магкеев, Жемалетдинов… У «Локомотива» одна из самых больших обойм собственных воспитанников.

Что касается шансов догнать «Зенит», то они всегда есть, но будет тяжело, им нужно меньше игр выиграть, чем нам, но мы всё сделаем, чтобы догнать, — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

В турнирной таблице Росийской Премьер-Лиги «Локомотив» занимает 5-е место. После 19 туров в активе «железнодорожников» 34 очка. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 11 очков. Команды сыграют между собой в первом матче после возобновления чемпионата. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» 29 февраля.

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17 декабря 2019© Ньюстюб
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