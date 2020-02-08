Сёмин назвал игроков «Локомотива» с большим будущим

Источник: РИА "Новости"

«У кого в «Локомотиве» большое будущее? Это оба Миранчука, Баринов, Магкеев, Жемалетдинов… У «Локомотива» одна из самых больших обойм собственных воспитанников.

Что касается шансов догнать «Зенит», то они всегда есть, но будет тяжело, им нужно меньше игр выиграть, чем нам, но мы всё сделаем, чтобы догнать, — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».