Соболев в товарищеском матче забил первый гол за «Спартак»
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев забил свой первый гол за «красно-белых» в товарищеском матче против сербского «Партизана».
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев забил свой первый гол за «красно-белых» в товарищеском матче против сербского «Партизана».
Ранее Соболев до конца сезона перешел в «Спартак» из самарских «Крыльев Советов» на правах аренды. При этом московский клуб имеет право выкупа 22-летнего форварда.
В товарищеском матче против сербской команды Соболев в начале второго тайма сравнял счет, точным ударом поразив ворота «Партизана».
«Спартак» победил белградский клуб со счетом 3:2, победный гол забил форвард «красно-белых» Эсекель Понсе.