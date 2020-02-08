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16:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Соболев в товарищеском матче забил первый гол за «Спартак»

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев забил свой первый гол за «красно-белых» в товарищеском матче против сербского «Партизана».

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Соболев до конца сезона перешел в «Спартак» из самарских «Крыльев Советов» на правах аренды. При этом московский клуб имеет право выкупа 22-летнего форварда.

В товарищеском матче против сербской команды Соболев в начале второго тайма сравнял счет, точным ударом поразив ворота «Партизана».

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«Спартак» победил белградский клуб со счетом 3:2, победный гол забил форвард «красно-белых» Эсекель Понсе.

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