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16:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» выиграл товарищеский турнир в Катаре, обыграв «Партизан»

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Футболисты московского «Спартака» нанесли поражение сербскому «Партизану» в матче международного турнира в Катаре.

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Источник: РИА "Новости"

Субботняя игра завершилась победой российской команды со счетом 3:2. Голы в составе «Спартака» забили Роман Зобнин (7-я минута), Александр Соболев (48) и Эсекель Понсе (70, с пенальти). Гол в ворота «Партизана» стал для Соболева дебютным в футболке «Спартака». У «Партизана» отличились Страхиня Павлович (17) и Сейдуба Сума (34). На 42-й минуте с поля был удален полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо.

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«Спартак», который ранее обыграл «Ростов» (2:1) и уступил в серии пенальти московскому «Локомотиву» (1:2), стал победителем турнира.

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