«Спартак» выиграл товарищеский турнир в Катаре, обыграв «Партизан»

Субботняя игра завершилась победой российской команды со счетом 3:2. Голы в составе «Спартака» забили Роман Зобнин (7-я минута), Александр Соболев (48) и Эсекель Понсе (70, с пенальти). Гол в ворота «Партизана» стал для Соболева дебютным в футболке «Спартака». У «Партизана» отличились Страхиня Павлович (17) и Сейдуба Сума (34). На 42-й минуте с поля был удален полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо.