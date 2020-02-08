«Спартак» выиграл товарищеский турнир в Катаре, обыграв «Партизан»
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Футболисты московского «Спартака» нанесли поражение сербскому «Партизану» в матче международного турнира в Катаре.
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Футболисты московского «Спартака» нанесли поражение сербскому «Партизану» в матче международного турнира в Катаре.
Субботняя игра завершилась победой российской команды со счетом 3:2. Голы в составе «Спартака» забили Роман Зобнин (7-я минута), Александр Соболев (48) и Эсекель Понсе (70, с пенальти). Гол в ворота «Партизана» стал для Соболева дебютным в футболке «Спартака». У «Партизана» отличились Страхиня Павлович (17) и Сейдуба Сума (34). На 42-й минуте с поля был удален полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо.
«Спартак», который ранее обыграл «Ростов» (2:1) и уступил в серии пенальти московскому «Локомотиву» (1:2), стал победителем турнира.