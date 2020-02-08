Соболев помог «Спартаку» снова стать королем Дохи
Гол новобранца помог
Гол новобранца помог
Хотя матч мог прерваться в конце первого тайма, когда наставник сербов Саво Милошевич чуть не увел команду с поля.
СТРАСТИ, КАК В НАСТОЯЩЕМ ДЕРБИ
О том, что оставленный на сладкое катарского турнира поединок «Спартака» и «Партизана» фактически можно считать в определенном смысле дерби, накануне игры не говорил только немой. Ведь «Партизан» — это фактически сербский ЦСКА, а «Спартак» для игроков и болельщиков команды Саво Милошевича — это зарубежная версия «Црвены Звезды», люто ненавидимой «партизанами». И все равно предматчевое разжигание страстей выглядело скорее попыткой придать матчу еще больше изюма, хотя интриги в нем и так хватало.
Дело в том, что
Однако в концовке первого тайма на поле стадиона академии футбола Aspireзакипели страсти, ничуть не уступающие по градусу накала тем, что зачастую «взрывают» главные дерби чемпионатов России или Сербии. В игровом эпизоде у бровки Айртон с небольшим фолом отобрал мяч у Умара Садика, усадив нигерийского форварда «Партизана» на пятую точку при помощи рук, но местный арбитр нарушения правил не усмотрел. В результате
Однако на изящную комбинацию москвичей в тот момент уже никто не смотрел. Потому что на поле из рук Милошевича полетела пластиковая бутылка, а следом на газон выскочил и сам разъяренный наставник сербов. Арбитр тут же показал главному тренеру красную карточку, а заодно под раздачу попал и Бибрас Натхо, прибежавший на выяснение отношений. У бывшего опорника ЦСКА к тому времени уже было предупреждение, поэтому перед ним тоже зажегся красный цвет.
«ПАРТИЗАНСКИЕ» ВЫЛАЗКИ ЧЕРЕЗ СПАРТАКОВСКИЕ «ДЫРЫ»
Надо было видеть реакцию Милошевича! Наставник «Партизана» сделал характерный жест рукой: все, ребята, уходим с поля. И это в контрольном поединке в товарищеском турнире! Бригаде арбитров стоило большого труда утихомирить разбушевавшегося наставника и уговорить белградцев продолжить игру.
Обычно в подобных случаях регламент разрешает замену удаленного игрока, однако «Партизан» доигрывал несколько минут первой половины и весь второй тайм в меньшинстве.
Возможно, лишний игрок на поле помог «Спартаку» сразу после перерыва сравнять счет. А в первые 45 минут игра
Схема с тремя центральными защитниками (а на сей раз Тедеско выставил всю свою лучшую гвардию — Самюэля Жиго, Георгия Джикию и Илью Кутепова) и тремя центральными хавбеками (здесь впервые с основном составе вышел Алекс Крал) подразумевает максимальную плотность и мобильность команды именно в центральной зоне на своей половине поля. Однако у
СОБОЛЕВУ ПОНАДОБИЛОСЬ 48 МИНУТ НА ПЕРВЫЙ ГОЛ
Первый же мяч белградцы забили после розыгрыша штрафного. Натхо идеально навесил в район 11-метровой отметки, где Страхиня Павлович, которому прочат славу Бранислава Ивановича или Неманьи Видича, головой переправил мяч в сетку ворот.
После этого «Партизан» провел еще несколько острых атак через центральную зону, в одной из которых Айртон едва не протолкнул мяч в свои ворота (Ребров успел выудить мяч в нижнем углу), а в другой Садик выбрал неверное решение и попал под блок Жиго.
А после описанных выше событий и после окончательно успокоившего страсти перерыва картина на поле кардинально изменилась. Разумеется, дело не только в количественно уменьшившемся составе «Партизана»: сыграли свою роль и две замены в группе атаки
Это был первый гол Соболева за «Спартак». Для этого запоминающегося события Александру понадобилось 48 минут игрового времени: тайм в предыдущем поединке с «Локомотивом» и три минуты против «Партизана».
Минут за десять до финального свистка новичок
РЕШАЮЩИЙ «ЛЕВЫЙ» ПЕНАЛЬТИ
Любопытно, что на сей раз Тедеско не стал делать массовых замен в перерыве (помимо Соболева и Бакаева еще на второй тайм вышел Александр Максименко вместо несколько раз выручившего команду Реброва), и в почти 30-градусную катарскую жару большинству игроков пришлось упираться почти 75 минут игрового времени. Возможно, это была намеренная проверка игроков основного состава в экстремальных условиях. И, стоит отметить, что в целом спартаковцы с серьезной задачей справились. Во всяком случае, в плане «физики» команда на протяжении второго тайма смотрелась очень неплохо, а в концовке принялась создавать один голевой момент за другим.
Хотя разумеется, не следует забывать, что «Партизан» доигрывал матч в меньшинстве, а значит, в
Остался осадочек и от гола, который принес «Спартаку» победу в поединке и досрочное завоевание трофея. Айртон, который в начале второго тайма едва не огорошил автоголом и Максименко (голкипер
Набрав семь очков в трех встречах, команда Тедеско стала недосягаемой для соперников и превратила воскресный поединок «Локомотива» и «Ростова» в игру за второе место зимнего турнира в Дохе. Однако игра «Спартака»
Кубок Париматч Премьер. 3-й тур
«Спартак» (Москва) — «Партизан» (Белград, Сербия) — 3:2 (1:2).
Голы: Зобнин, 7 — 1:0. С. Павлович (Б. Натхо), 16 — 1:1. Сума (Садик), 34 — 1:2. Соболев (З. Бакаев), 48 — 2:2. Э. Понсе, 70 — с пенальти — 3:2.
«Спартак»: Ребров (Максименко, 46) — Рассказов (Гапонов, 74), Кутепов, Жиго (Маслов, 64), Джикия (к) (Ещенко, 74), Айртон (Мельгарехо, 74) — Крал (Маркитесов, 87), Зобнин (Гулиев, 74), Тил (З. Бакаев, 46) — Э. Понсе (Глушенков, 74), Мирзов (Соболев, 46).
«Партизан»: Стойкович — Остоич (Ф. Стеванович, 46), С. Павлович (Брежанчич, 46), Н. Милетич, Урошевич (Вуячич, 46) — Б. Натхо, Здьелар (Л. Павлович, 46) — Тошич (Шчекич, 46), Сума (Смилянич, 46), Асано (Л. Маркович, 46; Лакчевич, 52) — Садик (Б. Матич, 46).
Предупреждения: Джикия, 36. Жиго, 40. Соболев, 86 — Б. Натхо, 32.
Удаления: Милошевич (главный тренер), 42. Б. Натхо, 42 (вторая желтая карточка).
Судья: Халид Набет (Катар).
8 февраля. Доха.
Положение команд: «Спартак» — 7 очков (3 игры). «Ростов» — 3. «Локомотив» — 3. «Партизан» — 2 (3).
Мощенко Захар