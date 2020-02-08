Доменико Тедеско: У «Спартака» сейчас нет стартового состава
Главный тренер «Спартака» ответил на вопросы спецкора «СЭ» после завершения турнира Кубок Париматч Премьер.
Главный тренер «Спартака» ответил на вопросы спецкора «СЭ» после завершения турнира Кубок Париматч Премьер.
— Мы хорошо поработали на этом сборе. Все было плотно и интенсивно, и я сейчас говорю не только о матчах турнира, но и обо всем сборе. Но мы еще в середине пути, ничего не окончено, впереди много работы, — сказал Тедеско.
— Вы задействовали здесь так много игроков, что мы толком не понял, кто сейчас входит в основной состав. Почему так?
— В первую очередь потому, что у «Спартака» сейчас нет стартового состава! Это главная причина. Вторая — тренировались все, и играть должны были тоже все.
— Бакаев выглядел мощнее остальных, но сам себя отказывается называть лидером. А вы что о нем скажете?
— Послушайте, я не хочу говорить о конкретных игроках после этого матча. Все поработали так, как и должны были. Если брать игру с «Партизаном», мне и в первом тайме понравились некоторые моменты, хотя счет был не в нашу пользу.
— Например?
— Компактность.
— В прошлом нашем интервью вы сказали, что «Спартак» готов на минус 20 процентов. Понятно, что это отчасти была шутка.
— А я не шутил. Мы действительно были в таком состоянии! Очень устали на том сборе, поэтому я и сказал «минус 20». Сейчас нам лучше. Точных цифр не назову, но впереди у нас еще целый сбор в Сочи, после которого должны подойти в полной готовности к 29 февраля.
— Главная задача на этот сбор?
— Пока что надо проанализировать три катарских матча. Посмотреть, кто в каком состоянии, кто сколько выдерживает. Когда получим все данные и систематизируем их, то скорректируем и программу на сочинский сбор. На что надо сделать упор, что тренировать. Вот