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17:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Доменико Тедеско: У «Спартака» сейчас нет стартового состава

Главный тренер «Спартака» ответил на вопросы спецкора «СЭ» после завершения турнира Кубок Париматч Премьер.

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Источник: ФК «Спартак»

— Мы хорошо поработали на этом сборе. Все было плотно и интенсивно, и я сейчас говорю не только о матчах турнира, но и обо всем сборе. Но мы еще в середине пути, ничего не окончено, впереди много работы, — сказал Тедеско.

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— Вы задействовали здесь так много игроков, что мы толком не понял, кто сейчас входит в основной состав. Почему так?

— В первую очередь потому, что у «Спартака» сейчас нет стартового состава! Это главная причина. Вторая — тренировались все, и играть должны были тоже все.

— Бакаев выглядел мощнее остальных, но сам себя отказывается называть лидером. А вы что о нем скажете?

— Послушайте, я не хочу говорить о конкретных игроках после этого матча. Все поработали так, как и должны были. Если брать игру с «Партизаном», мне и в первом тайме понравились некоторые моменты, хотя счет был не в нашу пользу.

— Например?

— Компактность.

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Тедеско повторил старт Рианчо

— В прошлом нашем интервью вы сказали, что «Спартак» готов на минус 20 процентов. Понятно, что это отчасти была шутка.

— А я не шутил. Мы действительно были в таком состоянии! Очень устали на том сборе, поэтому я и сказал «минус 20». Сейчас нам лучше. Точных цифр не назову, но впереди у нас еще целый сбор в Сочи, после которого должны подойти в полной готовности к 29 февраля.

— Главная задача на этот сбор?

— Пока что надо проанализировать три катарских матча. Посмотреть, кто в каком состоянии, кто сколько выдерживает. Когда получим все данные и систематизируем их, то скорректируем и программу на сочинский сбор. На что надо сделать упор, что тренировать. Вот как-то так.

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