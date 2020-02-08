10 российских футболистов, которые за последние пять лет подорожали больше всего
Первое место вполне предсказуемо.
Первое место вполне предсказуемо.
За последние годы мы привыкли, что наиболее сильный прирост происходит у футболистов, выступающих в Европе. Мы решили подвести рейтинг российских игроков, которые неплохо себя проявляют в РПЛ. Стоит уточнить, что Головин ещё не успел дебютировать во взрослом футболе, а Черышев,
За основную команду «Спартака» Бакаев дебютировал в 2015-м, в кубковой игре против «Волги». Но, начиная с сезона-2015/16, полузащитник стал играть только за вторую команду москвичей. В РПЛ дебютировать получилось только через два года — Бакаев вышел в старте на игру с «Уфой».
Летом 2018 года руководство
11 июня 2019 года впервые попал в заявку сборной России в домашнем матче отборочного турнира Евро-2020 против сборной Кипра и через два дня дебютировал в команде Черчесова. 19 ноября 2019 года впервые вышел в стартовом составе сборной в матче отборочного турнира к Евро-2020 против сборной
Несмотря на то, что с приходом в «Спартак» Доменико Тедеско ему приходится играть на разных позициях, Бакаев всё равно выделяется и продолжает быть ключевым игроком.
Летом 2015 года Лунёв подписал контракт с «Уфой». Первый свой сезон в уфимском клубе отыграл в молодёжке, а уже через год российский вратарь дебютировал за «Уфу» в качестве первого номера. До конца года провёл за «Уфу» 10 матчей, в которых пропустил семь мячей, и больше половины игр отстоял на ноль.
Дебютировать за сборную у Андрея получилось в 2017 году. Первые игры получились не очень удачными — во втором своём матче он получил тяжелейшую травму против сборной Испании и был госпитализирован прямо с кромки поля. После завершения карьеры Игоря Акинфеева главный тренер Станислав Черчесов объявил о своём решении сделать Лунёва первым номером сборной.
Сейчас Лунёв восстанавливается от травмы, полученной ещё в октябре прошлого года, а его место занял Михаил Кержаков. Как показали последние игры, занял надолго.
В конце 2014 года Далер подписал свой контракт с грозненским «Тереком», за этот клуб он сыграл три года и провёл в общей сложности 70 официальных матчей. Поначалу его карьера складывалась не лучшим образом — Далер был игроком подмены, но в ноябре 2014-го триумфально дебютировал в основе — его голевая передача помогла грозненцам сенсационно одолеть «Зенит» на «Петровском». Неслучайно «Зенит» вскоре подписал с ним контракт.
В первом своём матче за
Сейчас Далера мучают травмы, которые не дают ему выйти на прежний уровень. Как только он наберёт былые кондиции, снова будет полезен не только Семаку в «Зените», но и Черчесову в сборной.
В 2015 году Джикия заключил трёхлетний контракт с пермским клубом «Амкар». Практически сразу он дебютировал в стартовом составе и всего за год зарекомендовал себя сильным игроком с мощным потенциалом. За пермяков Джикия сыграл 38 матчей, забив 3 гола. Георгий был прочным игроком основы и своей игрой впечатлил много команд РПЛ. В частности, интерес к нему проявляли казанский «Рубин» и «Спартак».
Впрочем, сам защитник выбрал столицу. 26 декабря 2016 года
«Спартак» — великая команда, любой мечтает в ней играть. С момента заключения договора я — самый счастливый человек. Возможно, в мире.
Всего за «Спартак» в победном для клуба чемпионате-2016/17 провёл восемь матчей, сразу став основным защитником. В ноябре 2016 года Георгий впервые был вызван в сборную на матчи с командами Катара и Румынии. В составе сборной он провёл три матча на Кубке Конфедераций и вместе с Александром Головиным и Алексеем Миранчуком вошел в тройку самых перспективных российских футболистов.
В ноябре 2017 года Джикия заключил с клубом контракт до 2022 года. В 2018 году путём голосования игроки «Спартака» выбрали Джикию
В 2015 году, после удачной аренды в «Ростов», Дзюбу решается подписать петербургский «Зенит». За новую команду Артём дебютировал летом, в матче против московского «Динамо». В нём он заработал пенальти, который впоследствии был реализован, а уже через неделю нападающий сам забил свой первый мяч.
Будучи в аренде, Дзюба принял участие в матче против своего действующего клуба «Зенита», в котором отметился голевой передачей, а на последних минутах и вовсе поразил ворота
Также за время выступления в Туле Артём смог добиться возвращения в сборную России и получил вызов на ЧМ-2018, который сложился для команды Черчесова сверхуспешно. Вскоре форвард был выбран её капитаном, заменив в этой роли Игоря Акинфеева. Представить сборную без Артёма сегодня — сложно, ведь во многом благодаря его действиям она пробилась в четвертьфинал ЧМ.
По окончании сезона 2015/2016 «Динамо» вылетело в ФНЛ, а Зобнин стал очень востребован на трансферном рынке. Роман стал одним из тех, кто не захотел играть в чемпионате рангом ниже,
Однако, после травмы «крестов», его карьера пошла на спад.
В 2015 году, будучи 18-летним парнем, Баринов дебютировал за основной состав «Локо». За два года до этого юный футболист стал чемпионом Европы в составе юношеской сборной. Уже тогда о нём говорили как об одном из тех, кто в ближайшем будущем может стать ведущим игроком столичного клуба. На протяжении трёх лет Баринов получал игровое время и стал одним из основных опорных полузащитников в команде.
В 2018 году у Баринова случился неприятный инцидент. «Локомотив» выиграл РПЛ за тур до конца сезона. Празднуя чемпионство, Дмитрий вместе с болельщиками исполнил нецензурную кричалку в адрес одного из соперников «Локо» за титул — московского «Спартака». На следующий день полузащитник извинился за свой поступок. К слову, оскорбленные болельщики молчать не стали — в адрес спортсмена почти сразу посыпались угрозы.
Так что Сёмин не прогадал, когда начал доверять Баринову место в старте. Он смог сразу же выиграть конкуренцию у Тарасова и стать одним из лучших опорников клуба, вместе с Игорем Денисовым. Позже второй ушёл, а Дмитрий
Переход Фернандеса в ЦСКА стал удивлением для всех, но прежде всего для болельщиков бразильского клуба. За Марио выстраивалась очередь из грандов европейского футбола, однако бразилец предпочёл Россию. Первый и единственный футболист армейского клуба, кто
Дебют Фернандеса в сборной состоялся 7 октября 2017 года: на 64-й минуте товарищеского матча с командой Южной Кореи защитник заменил на поле Александра Самедова. Как и мечтал Марио, он попал в состав сборной России на чемпионат мира — 2018. К первому матчу он обещал журналистам выучить российский гимн.
Марио Фернандес вот уже многие годы, — один из лучших защитников РПЛ. Кроме того, Фернандес хорошо выступает за сборную России, где
Антон в сезонах 2014/15 и 2015/16 привлекался к тренировкам и матчам «Локомотива», однако так и не вышел на поле. Чтобы дать парню игровую практику, его отправили в Эстонию. Полузащитник отыграл 30 матчей за таллинский клуб «Левадия» и забил 14 голов, став самым результативным игроком команды.
Сразу после этого Юрий Сёмин решил дать молодому полузащитнику шанс проявить себя и начал ставить Антона в стартовый состав вместе со своим братом Алексеем. И не прогадал — за 30 матчей в РПЛ и Лиге Европы Миранчук забил пять мячей и отдал шесть голевых передач.
7 октября 2017 года Миранчук дебютировал в основной сборной в товарищеском матче против сборной Южной Кореи. Сегодня связка братьев — одна из самых умных и результативных в нашем чемпионате.
В начале сезона 2015/16 Лёша выходил в основе в стартовых матчах, поучаствовав в беспроигрышной серии «Локомотива» из пяти стартовых матчей. В апреле 2015 года Миранчук был признан лучшим игроком «Локомотива», став победителем ежемесячного голосования среди болельщиков, а уже через месяц, благодаря голу Миранчука, «Локомотив» поднял над головой Кубок России.
Неслучайно в этом списке первые два места занимают братья Миранчуки. Именно они смогли вырасти в цене больше всех из нашего чемпионата. У них виден прогресс, игровой потенциал и самое главное — талант. Алексея и вовсе хотел взять в последний день ТО «Милан». Миранчук даже дал добро, но руководство решило пока повременить с трансфером. Возможно, на это повлиял трансфер Смолова в Испанию. В любом случае, если Миранчук так и продолжит играть так круто, то спрос на него продолжит расти и, возможно, уже летом, мы увидим его в другом европейском