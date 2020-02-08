ЦСКА обыграл «Одд» в товарищеском матче
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Футболисты московского ЦСКА победили норвежский «Одд» в товарищеском матче на сборе в Испании.
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Футболисты московского ЦСКА победили норвежский «Одд» в товарищеском матче на сборе в Испании.
Субботняя встреча, прошедшая в Кампоаморе, завершилась со счетом 3:1. В составе армейцев голами отметились Яка Бийол (4-я минута), Илья Шкурин (24-я) и Константин Марадишвили (38-я). У норвежского клуба отличился Торгейр Бёрвен (12-я).
ЦСКА объявил о подписании контракта со Шкуриным, ставшим лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии-2019, 9 января.