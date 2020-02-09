«Италии далеко до России». Аргентинец из «Зенита» объяснил, чем наша страна лучше
Форвард «Зенита» Эмилиано Ригони в интервью «СЭ» рассказал о различиях между Россией и Италией.
Форвард «Зенита» Эмилиано Ригони в интервью «СЭ» рассказал о различиях между Россией и Италией.
Первую половину сезона аргентинец провел в «Сампдории» на правах аренды.
— Вы год назад сказали, что жить в России лучше, чем в Италии. И эти слова вызвали широкий резонанс. Понимаете причину?
— Это субъективная оценка и мои личные ощущения, — отметил Ригони. — Я вырос в Аргентине, которой очень далеко до России по уровню жизни. Мне нравится, как все выстроено, как все действует и работает в России. Год назад я говорил об Италии после аренды в «Аталанту» и сейчас, после возвращения из «Сампдории», могу подтвердить те слова. Италия — отличная страна, но ей далеко до России. По мне так здесь все намного лучше, чем в Италии.
— В чем конкретно ее преимущества над той же Италией?
— Я говорю о бытовых мелочах, которые в жизни очень важны. Если мне в России нужно, чтоб подключили электричество, газ, установили телевизор, то это делается максимум за три дня, а то и быстрее. В Италии мне надо было провести интернет дома, и я ждал две или даже три недели, чтобы это сделали. Плюс — вопрос пунктуальности. В России я не сталкивался с тем, чтобы транспорт выбивался из графика. В Италии это нормально. Еще один пример: у меня есть помощник в России, был такой и в Италии. Если
— А чего в
— (Пауза) Да только семьи и друзей. Все остальное можно устроить.