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09:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Италии далеко до России». Аргентинец из «Зенита» объяснил, чем наша страна лучше

Форвард «Зенита» Эмилиано Ригони в интервью «СЭ» рассказал о различиях между Россией и Италией.

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Источник: Спорт-Экспресс

Первую половину сезона аргентинец провел в «Сампдории» на правах аренды.

— Вы год назад сказали, что жить в России лучше, чем в Италии. И эти слова вызвали широкий резонанс. Понимаете причину?

— Это субъективная оценка и мои личные ощущения, — отметил Ригони. — Я вырос в Аргентине, которой очень далеко до России по уровню жизни. Мне нравится, как все выстроено, как все действует и работает в России. Год назад я говорил об Италии после аренды в «Аталанту» и сейчас, после возвращения из «Сампдории», могу подтвердить те слова. Италия — отличная страна, но ей далеко до России. По мне так здесь все намного лучше, чем в Италии.

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— В чем конкретно ее преимущества над той же Италией?

— Я говорю о бытовых мелочах, которые в жизни очень важны. Если мне в России нужно, чтоб подключили электричество, газ, установили телевизор, то это делается максимум за три дня, а то и быстрее. В Италии мне надо было провести интернет дома, и я ждал две или даже три недели, чтобы это сделали. Плюс — вопрос пунктуальности. В России я не сталкивался с тем, чтобы транспорт выбивался из графика. В Италии это нормально. Еще один пример: у меня есть помощник в России, был такой и в Италии. Если что-то требуется в России, я сообщаю об этом помощнику и, как правило, моя просьба моментально выполняется. В Италии я что-то просил, потом весь день напоминал — и где-то через неделю получил то, о чем просил.

— А чего в Санкт-Петербурге вам не хватает, если сравнивать с Италией и Аргентиной? Я не о солнце, если что.

— (Пауза) Да только семьи и друзей. Все остальное можно устроить.

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