«Спартак» объявил о новом контракте Ещенко в день его 36-летия
«Спартак» и защитник Андрей Ещенко заключили новый контракт, информирует клубная
«Спартак» и защитник Андрей Ещенко заключили новый контракт, информирует клубная
Новое соглашение футболиста с
Отметим, что сегодня Ещенко исполняется 36 лет.
Ещенко выступает за «Спартак» с лета 2016-го. За это время он провел 86 матчей, в 2017 году стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
«Спартак» пожелал Ещенко крепкого здоровья, благополучия и новых побед вместе с командой.