«Зенит» одержал волевую победу над ЦСКА в товарищеском матче
ТАСС, 9 февраля. Петербургский «Зенит» со счетом 3:2 обыграл московский ЦСКА в товарищеском матче. Встреча прошла в испанской
ТАСС, 9 февраля. Петербургский «Зенит» со счетом 3:2 обыграл московский ЦСКА в товарищеском матче. Встреча прошла в испанской
В составе «Зенита» дубль на счету Артема Дзюбы (59-я и 61-я минуты), один гол у Сердара Азмуна (64), у ЦСКА отличились Кристиян Бистрович (22) и Федор Чалов (43).
Ворота ЦСКА защищал Илья Помазун. Основной вратарь армейцев Игорь Акинфеев не попал в заявку на игру.
«Зенит» ушел на зимний перерыв лидером таблицы чемпионата России, набрав 45 очков в 19 матчах. ЦСКА с 34 очками в 19 играх занимает четвертое место.