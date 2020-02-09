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17:07 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» одержал волевую победу над ЦСКА в товарищеском матче

ТАСС, 9 февраля. Петербургский «Зенит» со счетом 3:2 обыграл московский ЦСКА в товарищеском матче. Встреча прошла в испанской Ла-Нусии.

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Источник: РИА "Новости"

В составе «Зенита» дубль на счету Артема Дзюбы (59-я и 61-я минуты), один гол у Сердара Азмуна (64), у ЦСКА отличились Кристиян Бистрович (22) и Федор Чалов (43).

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Ворота ЦСКА защищал Илья Помазун. Основной вратарь армейцев Игорь Акинфеев не попал в заявку на игру.

«Зенит» ушел на зимний перерыв лидером таблицы чемпионата России, набрав 45 очков в 19 матчах. ЦСКА с 34 очками в 19 играх занимает четвертое место.

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