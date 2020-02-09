Дзюба рассказал об интересе со стороны клуба АПЛ

«Со мной связались на новогодних праздниках — от Жозе Моуринью, я так понимаю. Но “Зенит” мне сказал: “Нет”», — сообщил 31-летний Дзюба. «Предлагали аренду до конца сезона. Но, я так понимаю, “Зенит” был не заинтересован», — заключил форвард.