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17:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Дзюба рассказал об интересе со стороны клуба АПЛ

Российский нападающий «Зенита» Артем Дзюба подтвердил, что в его переходе был заинтересован английский «Тоттенхэм». Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

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«Со мной связались на новогодних праздниках — от Жозе Моуринью, я так понимаю. Но “Зенит” мне сказал: “Нет”», — сообщил 31-летний Дзюба. «Предлагали аренду до конца сезона. Но, я так понимаю, “Зенит” был не заинтересован», — заключил форвард.

В мае 2019-го сообщалось, что известный футбольный агент Жорже Мендеш планировал организовать переход Дзюбы в один из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Португалец получил право представлять интересы российского нападающего.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России Дзюба забил 11 мячей в 19 матчах. Форвард выступает за «Зенит» с 2015 года.

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После 25 туров «Тоттенхэм» занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ.

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