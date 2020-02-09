Дзюба снова покорил Испанию. И ЦСКА
Дубль форварда «Зенита» принес команде победу в товарищеском матче над ЦСКА (3:2).
Дубль форварда «Зенита» принес команде победу в товарищеском матче над ЦСКА (3:2).
Товарищеские матчи. Клубы
«Зенит» — ЦСКА — 3:2 (0:2)
Голы: Бистрович, 22 (0:1). Чалов, 43 (0:2). Дзюба, 59 (1:2). Дзюба, 61 (2:2). Азмун, 64 (3:2).
«Зенит»: Кержаков (Лунев, 46), Караваев (Осорио, 46), Ракицкий, Иванович, Дуглас Сантос, Барриос, Оздоев, Малком (Сутормин, 46), Дриусси (Мусаев, 80), Азмун, Дзюба.
ЦСКА: Помазун, Мариу Фернандес, Магнуссон, Дивеев, Карпов, Обляков, Бистрович, Ахметов, Сигурдссон, Влашич, Чалов.
9 февраля.
В Катаре финиширует товарищеский турнир с участием «Ростова», «Спартака» и «Локомотива», а в Испании в воскресенье сыграли другие
Обе команды в воскресенье завершили вторые сборы, так что Виктор Гончаренко и Сергей Семак этим матчем подвели промежуточную черту. Неудивительно что и «Зенит», и ЦСКА сыграли боевыми составами — с парой оговорок. «Старт»
ЦСКА в лимит вписывался, но в воротах играл не футболист основы. Сразу оговоримся, что с Акинфеевым все в порядке, просто тренерский штаб решил предоставить ему паузу. К тому же, для Помазуна матч с «Зенитом» — это важный опыт.
С радостью встретил Семака бывший хавбек «Уфы» Обляков. Дзюба поздоровался, кажется, с каждым представителем делегации ЦСКА, долго смеялся с Березуцкими и ярко поприветствовал Ахметова — даже поднял его во время крепких объятий.
Проще говоря, это была именно атмосфера товарищеского матча. Никто не хотел ни с кем драться и ругаться, как было на игре «Спартака» с «Партизаном» в Катаре. Но в начале матча произошел неприятный эпизод: Бистрович грубо сыграл в эпизоде с Малкомом, и возмущенный бразилец после этого вскочил и даже толкнул соперника. У звезды «Зенита» все еще заканчивается процесс реабилитации после сложной травмы, это всего второй матч бразильца да полгода — а с ним вот так.
Малком выглядел прилично, чуть лучше, чем в матче с «Сабуртало». По первому тайму было заметно, что у чемпионов России крен атак смещен на правый фланг, где очень активен был Малком. Слева играл Дриусси, которому эта позиция не близка — возможно, с этим связан контраст первого тайма.
ЦСКА в первом тайме выглядел целостно и свежо. Но на сборах у команды много нагрузок и, возможно, это сказалось во втором тайме. Семак выпустил на поле Сутормина, Лунева и Осорио, а заодно полностью перетряхнул схему — «Зенит» перешел на 3−4−1−2 с Дриусси в роли «десятки» и Суторминым в роли правого хавбека.
Отражение схемы ЦСКА существенно повлияло на игру — «Зенит» стал играть шире, мяч до Дзюбы и Азмуна стал добираться чаще. Если в первом тайме лидеры
После третьего гола «Зенит» не сбавил обороты, но еще раз забить не сумел. ЦСКА прибавил и мог сравнять счет, однако очень хорошо сыграл Лунев — вратарь доказывает, что готов вернуть себе статус первого номера.
ЦСКА так и не отыгрался, а «Зенит» заслуженно победил благодаря дублю Дзюбы. После матча он был в отличном настроении и даже не пожалел футболку для одного местного болельщика. А другому подписал футболку клуба «Ла Нусия», на стадионе которого играл только что.
Дмитрий Гирин