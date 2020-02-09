Дзюба снова покорил Испанию. И ЦСКА

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Товарищеские матчи. Клубы

«Зенит» — ЦСКА — 3:2 (0:2)

Голы: Бистрович, 22 (0:1). Чалов, 43 (0:2). Дзюба, 59 (1:2). Дзюба, 61 (2:2). Азмун, 64 (3:2).

«Зенит»: Кержаков (Лунев, 46), Караваев (Осорио, 46), Ракицкий, Иванович, Дуглас Сантос, Барриос, Оздоев, Малком (Сутормин, 46), Дриусси (Мусаев, 80), Азмун, Дзюба.

ЦСКА: Помазун, Мариу Фернандес, Магнуссон, Дивеев, Карпов, Обляков, Бистрович, Ахметов, Сигурдссон, Влашич, Чалов.

9 февраля. Ла-Нусия. Стадион «Камило Кано».

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В Катаре финиширует товарищеский турнир с участием «Ростова», «Спартака» и «Локомотива», а в Испании в воскресенье сыграли другие топ-клубы России. Наши команды на сборах встречаются не так уж часто, но тут все совпало. ЦСКА всю зиму традиционно проводит в Кампоаморе, а «Зенит» в часе езды оттуда — в Бенидорме, рядом с которым прошла игра.

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Обе команды в воскресенье завершили вторые сборы, так что Виктор Гончаренко и Сергей Семак этим матчем подвели промежуточную черту. Неудивительно что и «Зенит», и ЦСКА сыграли боевыми составами — с парой оговорок. «Старт» сине-бело-голубых по именам сильно напоминал основу, но такой состав нельзя выставлять в РПЛ — в нем семь легионеров. Выздоровление Малкома доставит проблем тренерскому штабу: со стороны кажется, что сажать на скамейку запасных некого. Никто из футболистов с нужным паспортом не способен в полной мере заменить тех иностранцев, кто в воскресенье вышел в основе.

ЦСКА в лимит вписывался, но в воротах играл не футболист основы. Сразу оговоримся, что с Акинфеевым все в порядке, просто тренерский штаб решил предоставить ему паузу. К тому же, для Помазуна матч с «Зенитом» — это важный опыт.

Семак прекрасно знает ЦСКА, Дзюба прекрасно знает Березуцких и половину состава армейцев. Так что это был день теплых встреч. Главные тренеры особенно долго о чем-то общались — может быть, конечно, об «Уфе», но, скорее всего, об отвлеченных вещах.

С радостью встретил Семака бывший хавбек «Уфы» Обляков. Дзюба поздоровался, кажется, с каждым представителем делегации ЦСКА, долго смеялся с Березуцкими и ярко поприветствовал Ахметова — даже поднял его во время крепких объятий.

Проще говоря, это была именно атмосфера товарищеского матча. Никто не хотел ни с кем драться и ругаться, как было на игре «Спартака» с «Партизаном» в Катаре. Но в начале матча произошел неприятный эпизод: Бистрович грубо сыграл в эпизоде с Малкомом, и возмущенный бразилец после этого вскочил и даже толкнул соперника. У звезды «Зенита» все еще заканчивается процесс реабилитации после сложной травмы, это всего второй матч бразильца да полгода — а с ним вот так.

Малком выглядел прилично, чуть лучше, чем в матче с «Сабуртало». По первому тайму было заметно, что у чемпионов России крен атак смещен на правый фланг, где очень активен был Малком. Слева играл Дриусси, которому эта позиция не близка — возможно, с этим связан контраст первого тайма.

Еще Малком и Дриусси почти не помогали обороне, Дуглас Сантос и Караваев часто убегали вперед. Отсюда — дыры в защите «Зенита», в которые дважды просочился мяч в первом тайме. Бистрович и Чалов легко сделали счет 2:0. Малком мог отыграть один гол — он изумительно исполнил опасный штрафной, но Помазун кончиками пальцев вытащил мяч из-под перекладины.

ЦСКА в первом тайме выглядел целостно и свежо. Но на сборах у команды много нагрузок и, возможно, это сказалось во втором тайме. Семак выпустил на поле Сутормина, Лунева и Осорио, а заодно полностью перетряхнул схему — «Зенит» перешел на 3−4−1−2 с Дриусси в роли «десятки» и Суторминым в роли правого хавбека.

Отражение схемы ЦСКА существенно повлияло на игру — «Зенит» стал играть шире, мяч до Дзюбы и Азмуна стал добираться чаще. Если в первом тайме лидеры премьер-лиги атаковали крайне редко, то во втором — смяли соперника. Дзюба быстро оформил дубль после отличных атак «Зенита», а затем забил Азмун, чья игра в этом матче не слишком впечатляла. Иранец и в других зимних матчах часто выпадал из игры, но тут забил — сперва из офсайда, а затем легально.

После третьего гола «Зенит» не сбавил обороты, но еще раз забить не сумел. ЦСКА прибавил и мог сравнять счет, однако очень хорошо сыграл Лунев — вратарь доказывает, что готов вернуть себе статус первого номера.

ЦСКА так и не отыгрался, а «Зенит» заслуженно победил благодаря дублю Дзюбы. После матча он был в отличном настроении и даже не пожалел футболку для одного местного болельщика. А другому подписал футболку клуба «Ла Нусия», на стадионе которого играл только что.