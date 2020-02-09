«Это будет голая правда». Дзюба рассказал о планах написать книгу

«Я долго думал, но друзья говорят, что надо, и я чувствую, что, наверное, надо, но только когда закончу карьеру. Это будет, наверное, книга голая правда. Я в ней не буду заигрывать, буду называть вещи своими именами. Я не тот человек, который будет утаивать чего-то. Иногда лучше горькая правда, чем все такие удобные друг для друга. Есть вещи, которые никогда не понять ни мне, ни многим, но все будут отмалчиваться, а я в книге все расскажу, весь путь. Положительный ли я герой? Я не знаю. Не идеальный — это точно. Но то, что ждут люди, для меня это очень приятно. Значит, я что-то сделал большое в футболе и в спорте», — сказал Дзюба в эфире телеканала «Россия 24».