«Это будет голая правда». Дзюба рассказал о планах написать книгу
Нападающий «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба рассказал, что планирует написать автобиографию после того, как закончит карьеру футболиста.
Нападающий «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба рассказал, что планирует написать автобиографию после того, как закончит карьеру футболиста.
«Я долго думал, но друзья говорят, что надо, и я чувствую, что, наверное, надо, но только когда закончу карьеру. Это будет, наверное, книга голая правда. Я в ней не буду заигрывать, буду называть вещи своими именами. Я не тот человек, который будет утаивать