«Ростов» с Зайнутдиновым упустил победу над «Локомотивом» в матче с 6 голами

Источник: AP 2020

Встреча команд состоялась в рамках сбора в Катаре. Основное время завершилось со счетом 3:3. При этом по ходу игры ростовчане дважды вели.

Первыми счет в матче открыли «железнодорожники». На 21-й минуте отличился Мурило. Но еще до перерыва ростовчане усилиями Максима Осипенкоа (43-я) восстановили равновесие.

В начале второго тайма Павел Мамаев (51-я) вывел вперед уже «Ростов», на что «Локомотив» ответил точным ударом Гжегожа Крыховяка (63-я). На 74-й минуте «Ростов» вновь повел благодаря голу Романа Еременко, но спустя две минуты Дмитрий Рыбчинский сравнял чет.

Зайнутдинов вышел в стартовом составе «Ростова» и был заменен в перерыве.