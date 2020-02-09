«Ростов» с Зайнутдиновым упустил победу над «Локомотивом» в матче с 6 голами
ФК «Ростов», в составе которого выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, сыграл вничью с московским «Локомотивом», сообщает корреспондент Vesti.kz.
ФК «Ростов», в составе которого выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, сыграл вничью с московским «Локомотивом», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд состоялась в рамках сбора в Катаре. Основное время завершилось со счетом 3:3. При этом по ходу игры ростовчане дважды вели.
Первыми счет в матче открыли «железнодорожники». На 21-й минуте отличился Мурило. Но еще до перерыва ростовчане усилиями Максима Осипенкоа (43-я) восстановили равновесие.
В начале второго тайма Павел Мамаев (51-я) вывел вперед уже «Ростов», на что «Локомотив» ответил точным ударом Гжегожа Крыховяка (63-я). На 74-й минуте «Ростов» вновь повел благодаря голу Романа Еременко, но спустя две минуты Дмитрий Рыбчинский сравнял чет.
Зайнутдинов вышел в стартовом составе «Ростова» и был заменен в перерыве.
В серии пенальти точнее оказались футболисты «Локомотива», который и занял второе место в Кубке Матч Премьер. «Ростов» стал третьим.