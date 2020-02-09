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9 февраля, источник: Vesti.kz

«Ростов» с Зайнутдиновым упустил победу над «Локомотивом» в матче с 6 голами

ФК «Ростов», в составе которого выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, сыграл вничью с московским «Локомотивом», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2020

Встреча команд состоялась в рамках сбора в Катаре. Основное время завершилось со счетом 3:3. При этом по ходу игры ростовчане дважды вели.

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Первыми счет в матче открыли «железнодорожники». На 21-й минуте отличился Мурило. Но еще до перерыва ростовчане усилиями Максима Осипенкоа (43-я) восстановили равновесие.

В начале второго тайма Павел Мамаев (51-я) вывел вперед уже «Ростов», на что «Локомотив» ответил точным ударом Гжегожа Крыховяка (63-я). На 74-й минуте «Ростов» вновь повел благодаря голу Романа Еременко, но спустя две минуты Дмитрий Рыбчинский сравнял чет.

Зайнутдинов вышел в стартовом составе «Ростова» и был заменен в перерыве.

В серии пенальти точнее оказались футболисты «Локомотива», который и занял второе место в Кубке Матч Премьер. «Ростов» стал третьим.

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