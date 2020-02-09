«Локомотив» обыграл «Ростов» и занял второе место на Кубке Париматч Премьер по футболу

Источник: РИА "Новости"

Основное время завершилось со счетом 3:3, в серии пенальти точнее были игроки «Локомотива» — 5:4.

В составе победителей голы забили Мурило (20-я минута), Гжегож Крыховяк (60), Дмитрий Рыбчинский (73). За «Ростов» результативными ударами отметились Максим Осипенко (42), Павел Мамаев (50) и Роман Еременко (70). Все три матча «Локомотива» на этом турнире завершились серией пенальти (две победы и поражение).

Благодаря победе «Локомотив» занял второе место на турнире, набрав в трех матчах пять очков. «Ростов» расположился на третьей позиции с четырьмя очками после трех матчей.

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Победителем Кубка Париматч Премьер второй год подряд стал московский «Спартак», набравший семь очков. Четвертое место занял сербский «Партизан» (2).