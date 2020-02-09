«Локомотиву» не нужен форвард вместо Смолова. Есть крутейшая молодежь, которая скоро начнет рвать
Несколько выводов по итогам матча с «Ростовом» на Кубке Париматч Премьер.
Несколько выводов по итогам матча с «Ростовом» на Кубке Париматч Премьер.
Сборы и контрольные матчи на них — штука очень неоднозначная. Результат здесь — последнее, что волнует тренеров с игроками и что вообще должно волновать болельщиков. Состав тоже может ротироваться в зависимости от формы игроков, уровень игры — меняться в зависимости от нагрузки. А вот на что можно получить
Отличный пример — «Локомотив» и его нынешнее положение. Смолов как минимум до конца сезона умчал в Европу, Эдер получил повреждение, потому Юрий Семин решил выставить на позицию центрфорварда миниатюрного Жоау Мариу с ролью плавающей девятки.
Мариу выпал из игры от слова совсем, а вот Роман Тугарев, Даниил Куликов и Дмитрий Рыбчинский на удивление показали себя просто
Но самый зрелый футбол показал, пожалуй, Дмитрий Рыбчинский, очень здорово двигавшийся между линий и в итоге реализовавший решающий пенальти в послематчевой серии. На троих эти ребята провели на поле в этом сезоне РПЛ пока всего 310 минут (забить удалось только Рыбчинскому), но очень вероятно, что во второй части сезона вся троица или
Пока же «Локомотив» ищет нового форварда. По слухам, «Локо» хотел арендовать у «Эвертона» до конца сезона своего бывшего форварда Умара Ньяссе, а летом, когда истечет его контракт, подписать его свободным агентом. Но сенегальца не устроили условия контракта, которые ему предложили железнодорожники.
Но есть еще кандидаты. Самый интересный — нападающий «Торино» Симоне Дзадза. Тот самый маэстро пенальти. Но в руководстве, по слухам, сомневаются в целесообразности его приобретения. Вообще, в
Конечно, не всегда шикарная игра молодежи на пред- и межсезонных турнирах — гарантия того, что молодые парни будут показывать то же самое в официальных матчах на серьезном уровне. Хороший пример — Алексей Миронов, который ровно год назад удивил всех своим голом в ворота «Зенита» с передачи того же Тугарева. Но с тех пор оба так и не сделали серьезного шага от «Казанки» в сторону стартового состава.
Тем не менее у Семина полно примеров, когда под его руководством раскрывался молодняк. Дмитрий Баринов — последний и самый яркий пример.
Перевод Рифата Жемалетдинова на позицию центрфорварда не окончательный. Плюс у нас есть Эдер. Мы на всякий случай ищем варианты. Я не знаю, подпишем ли мы
кого-тона смену Смолову. Будем выращивать форварда в своем коллективе.
Юрий Палыч знает, что говорит.