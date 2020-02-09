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20:40 (мск), источник: Sport24

«Локомотиву» не нужен форвард вместо Смолова. Есть крутейшая молодежь, которая скоро начнет рвать

Несколько выводов по итогам матча с «Ростовом» на Кубке Париматч Премьер.

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Источник: РИА "Новости"

Сборы и контрольные матчи на них — штука очень неоднозначная. Результат здесь — последнее, что волнует тренеров с игроками и что вообще должно волновать болельщиков. Состав тоже может ротироваться в зависимости от формы игроков, уровень игры — меняться в зависимости от нагрузки. А вот на что можно получить более-менее однозначный ответ, так это насчет готовности молодежи к играм за первую команду.

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Отличный пример — «Локомотив» и его нынешнее положение. Смолов как минимум до конца сезона умчал в Европу, Эдер получил повреждение, потому Юрий Семин решил выставить на позицию центрфорварда миниатюрного Жоау Мариу с ролью плавающей девятки.

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Мариу выпал из игры от слова совсем, а вот Роман Тугарев, Даниил Куликов и Дмитрий Рыбчинский на удивление показали себя просто по-королевски. Тугарев постоянно нагнетал со своего фланга в первом тайме, но в перерыве Семин поменял его. На поле вышел 21-летний Даниил Куликов, который уже спустя 7 минут оформил очень умный ассист на Крыховяка.

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Но самый зрелый футбол показал, пожалуй, Дмитрий Рыбчинский, очень здорово двигавшийся между линий и в итоге реализовавший решающий пенальти в послематчевой серии. На троих эти ребята провели на поле в этом сезоне РПЛ пока всего 310 минут (забить удалось только Рыбчинскому), но очень вероятно, что во второй части сезона вся троица или кто-то из нее будет вносить более серьезный вклад.

Пока же «Локомотив» ищет нового форварда. По слухам, «Локо» хотел арендовать у «Эвертона» до конца сезона своего бывшего форварда Умара Ньяссе, а летом, когда истечет его контракт, подписать его свободным агентом. Но сенегальца не устроили условия контракта, которые ему предложили железнодорожники.

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Но есть еще кандидаты. Самый интересный — нападающий «Торино» Симоне Дзадза. Тот самый маэстро пенальти. Но в руководстве, по слухам, сомневаются в целесообразности его приобретения. Вообще, в шорт-лист «Локомотива» входит 8 нападающих. Все имена не известны, но, помимо Ньяссе и Дзадзы, это форвард «Бернли» Матей Выдра.

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Конечно, не всегда шикарная игра молодежи на пред- и межсезонных турнирах — гарантия того, что молодые парни будут показывать то же самое в официальных матчах на серьезном уровне. Хороший пример — Алексей Миронов, который ровно год назад удивил всех своим голом в ворота «Зенита» с передачи того же Тугарева. Но с тех пор оба так и не сделали серьезного шага от «Казанки» в сторону стартового состава.

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Тем не менее у Семина полно примеров, когда под его руководством раскрывался молодняк. Дмитрий Баринов — последний и самый яркий пример.

Перевод Рифата Жемалетдинова на позицию центрфорварда не окончательный. Плюс у нас есть Эдер. Мы на всякий случай ищем варианты. Я не знаю, подпишем ли мы кого-то на смену Смолову. Будем выращивать форварда в своем коллективе.
Юрий Семин

Юрий Палыч знает, что говорит.

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«Локомотив» проиграл пятый матч подряд в Лиге чемпионов
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