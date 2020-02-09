Гончаренко: Матч с «Зенитом» дал очень хорошую пищу для размышлений

«Мы не расстроены. Нам важно было правильно оценить нашу подготовку. В прошлом году мы, не имея поражений, недостаточно правильно подошли к возобновлению чемпионата. Сейчас мы знаем, какие у нас проблемы есть, как их решить. Атака неплохо действует, мы имеем проблемы в обороне. Пища для размышлений очень хорошая. Нам нужен холодный душ, нам надо понимать, куда двигаться, и что у нас есть проблемы, которые нужно устранить», — сказал Гончаренко, видеоинтервью которого опубликовано на канал ЦСКА на YouTube.