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9 февраля, источник: Спорт РИА Новости

Гончаренко: Матч с «Зенитом» дал очень хорошую пищу для размышлений

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что контрольный матч с петербургским «Зенитом» на тренировочном сборе в Испании дал команде очень хорошую пищу для размышлений.

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Источник: РИА "Новости"

ЦСКА в воскресенье уступил «Зениту» со счетом 2:3. Армейцы после первого тайма вели 2:0, но во второй 45-минутке пропустили трижды за 5 минут.

«Мы не расстроены. Нам важно было правильно оценить нашу подготовку. В прошлом году мы, не имея поражений, недостаточно правильно подошли к возобновлению чемпионата. Сейчас мы знаем, какие у нас проблемы есть, как их решить. Атака неплохо действует, мы имеем проблемы в обороне. Пища для размышлений очень хорошая. Нам нужен холодный душ, нам надо понимать, куда двигаться, и что у нас есть проблемы, которые нужно устранить», — сказал Гончаренко, видеоинтервью которого опубликовано на канал ЦСКА на YouTube.

Во время загрузки произошла ошибка.

ЦСКА возобновит сезон 29 февраля домашней игрой 20-го тура чемпионата России с «Уралом».

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