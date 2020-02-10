ФК «Рубин» рассматривает возможность возвращения на «Казань-Арену» весной 2020 года

Источник: РИА "Новости"

«Рубин» в последний раз играл на «Казань-Арене» в мае 2019 года. В связи с тем, что летом на стадионе, вместимость которого составляет 45 379 человек, проходили церемонии открытия и закрытия чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills, клуб был вынужден вернуться на стадион «Центральный», на котором ранее принимал соперников в домашних матчах.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1f2351ef0fef86d44eac" data-vnd="1f2351ef0fef86d44eac" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1f2351ef0fef86d44eac" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Рубин» рассматривает возможность возвращения на «Казань-Арену» весной, — сообщили в пресс-службе казанского клуба.

На вопрос о том, когда будет принято окончательное решение по этому вопросу и о каких матчах идет речь, в клубе ответили: «Пока никакой конкретики нет. Весну мы точно начнем на стадионе “Центральный”».

«Казань-Арена» была открыта в 2013 году. Стадион принимал матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира — 2018. В октябре 2019 года Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение в Казани матча за Суперкубок УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций) в 2022 или 2023 году.

Весной 2020 года «Рубин» проведет шесть домашних матчей, соперниками казанцев них станут «Крылья Советов», «Локомотив», «Оренбург», «Краснодар», «Ростов» и «Спартак». В первой части сезона команда из столицы Татарстана проводила домашние игры на стадионе «Центральный», его вместимость составляет 28 856 человек.