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13:39 (мск), источник: ТАСС

ФК «Рубин» рассматривает возможность возвращения на «Казань-Арену» весной 2020 года

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Рубин» во второй половине сезона-2019/20 может вернуться на стадион чемпионата мира 2018 года «Казань-Арену». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

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Источник: РИА "Новости"

«Рубин» в последний раз играл на «Казань-Арене» в мае 2019 года. В связи с тем, что летом на стадионе, вместимость которого составляет 45 379 человек, проходили церемонии открытия и закрытия чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills, клуб был вынужден вернуться на стадион «Центральный», на котором ранее принимал соперников в домашних матчах.

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«Рубин» рассматривает возможность возвращения на «Казань-Арену» весной, — сообщили в пресс-службе казанского клуба.

На вопрос о том, когда будет принято окончательное решение по этому вопросу и о каких матчах идет речь, в клубе ответили: «Пока никакой конкретики нет. Весну мы точно начнем на стадионе “Центральный”».

«Казань-Арена» была открыта в 2013 году. Стадион принимал матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира — 2018. В октябре 2019 года Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение в Казани матча за Суперкубок УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций) в 2022 или 2023 году.

Весной 2020 года «Рубин» проведет шесть домашних матчей, соперниками казанцев них станут «Крылья Советов», «Локомотив», «Оренбург», «Краснодар», «Ростов» и «Спартак». В первой части сезона команда из столицы Татарстана проводила домашние игры на стадионе «Центральный», его вместимость составляет 28 856 человек.

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