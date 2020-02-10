Кокорин и «Арсенал»: они бы помогли друг другу
Еще один вариант продолжения карьеры для форварда.
Еще один вариант продолжения карьеры для форварда.
Александр Кокорин
Ранее руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев в интервью «СЭ» заявил следующее:
— Кокорина я знаю давно. Все зависит от него. Мы всегда рады хорошим футболистам. Но то, где он хочет играть, решать ему.
«Арсенал» — интересный вариант для продолжения карьеры Александра. Разбираемся, как нападающий усилил бы туляков, и как этот переход мог бы отразиться на его будущем.
У команды Игоря Черевченко, на первый взгляд, все не так плохо с атакой: 7-е место по забитым голам (23), 11-е — по ожидаемым забитым голам xG (21,67), неплохая реализация — забили на 1,33 гола больше, чем предполагала статистика.
По ожидаемым очкам xPTS туляки десятые (22,42), в реальности же — шестые с 25 баллами в активе (набрали на 2,58 очка больше, чем предполагалось).
Однако если взглянуть на статистику форвардов, картина меняется. Среди нападающих выделяется лучший бомбардир команды Евгений Луценко — габаритный игрок, забивший 7 голов в РПЛ при 4,17 xG.
Далее в списке Эванс Кангва с 3 голами, по два — у Даниила Лесового, Александра Ломовицкого и Горана Чаушича.
Получается, в активе «Арсенала» есть только один забивной форвард, которого некем будет заменить в случае возможной травмы.
В свой последний полноценный сезон в «Зените» — 2017/18, досрочно завершившийся в марте
Он провел на поле 1918 минут, забил 10 голов при 9,35 xG, а также отдал 3 результативных передачи.
Тульский клуб — шанс для Александра перезапустить карьеру. В «Зените» уже был подобный пример — нападающий Артем Дзюба, который провел вторую половину сезона-2017/18 в Туле, стал лидером команды, попал в сборную России на чемпионат мира-2018, обернувшийся для него настоящим триумфом.
В Туле успешно работают с техничными футболистами: недавний пример — Зелимхан Бакаев, который находился в «Арсенале» на правах аренды, летом вернулся в «Спартак» и стал важнейшим звеном в составе
У Кокорина будет мотивация играть: «Арсенал» на 9 очков отстает от зоны еврокубков. Учитывая проблемы идущего пятым «Локо» (один номинальный форвард, травмы, короткая скамейка), туляки вполне могут обойти железнодорожников.
Ключевой вопрос: согласятся ли петербуржцы отпустить Кокорина в Тулу? Если принимать во внимание успешный опыт с Дзюбой, то такое развитие событий не кажется невозможным.
Наталья Юрина