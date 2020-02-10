Кокорин и «Арсенал»: они бы помогли друг другу

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Александр Кокорин по-прежнему находится в центре внимания российских клубов. 28-летний форвард отказывается уходить в аренду в «Сочи» и тренируется в составе «Зенита-2».

Ранее руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев в интервью «СЭ» заявил следующее:

— Кокорина я знаю давно. Все зависит от него. Мы всегда рады хорошим футболистам. Но то, где он хочет играть, решать ему.

«Арсенал» — интересный вариант для продолжения карьеры Александра. Разбираемся, как нападающий усилил бы туляков, и как этот переход мог бы отразиться на его будущем.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b4d672cc6b92ff99d468" data-vnd="b4d672cc6b92ff99d468" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b4d672cc6b92ff99d468" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

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Зачем «Арсеналу» Кокорин?

У команды Игоря Черевченко, на первый взгляд, все не так плохо с атакой: 7-е место по забитым голам (23), 11-е — по ожидаемым забитым голам xG (21,67), неплохая реализация — забили на 1,33 гола больше, чем предполагала статистика.

По ожидаемым очкам xPTS туляки десятые (22,42), в реальности же — шестые с 25 баллами в активе (набрали на 2,58 очка больше, чем предполагалось).

Однако если взглянуть на статистику форвардов, картина меняется. Среди нападающих выделяется лучший бомбардир команды Евгений Луценко — габаритный игрок, забивший 7 голов в РПЛ при 4,17 xG.

Далее в списке Эванс Кангва с 3 голами, по два — у Даниила Лесового, Александра Ломовицкого и Горана Чаушича.

Получается, в активе «Арсенала» есть только один забивной форвард, которого некем будет заменить в случае возможной травмы.

Кокорин разнообразил бы атаки «Арсенала»: техничный форвард, который может действовать как на позиции центрального нападающего, так в оттяжке и на флангах.

В свой последний полноценный сезон в «Зените» — 2017/18, досрочно завершившийся в марте из-за травмы крестообразных связок, Кокорин стал лучшим бомбардиром команды в чемпионате России:

Он провел на поле 1918 минут, забил 10 голов при 9,35 xG, а также отдал 3 результативных передачи.

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Зачем Кокорину «Арсенал»?

Тульский клуб — шанс для Александра перезапустить карьеру. В «Зените» уже был подобный пример — нападающий Артем Дзюба, который провел вторую половину сезона-2017/18 в Туле, стал лидером команды, попал в сборную России на чемпионат мира-2018, обернувшийся для него настоящим триумфом.

В Туле успешно работают с техничными футболистами: недавний пример — Зелимхан Бакаев, который находился в «Арсенале» на правах аренды, летом вернулся в «Спартак» и стал важнейшим звеном в составе красно-белых.

У Кокорина будет мотивация играть: «Арсенал» на 9 очков отстает от зоны еврокубков. Учитывая проблемы идущего пятым «Локо» (один номинальный форвард, травмы, короткая скамейка), туляки вполне могут обойти железнодорожников.

Кокорину найдется место в стартовом составе «Арсенала» — он без проблем выиграет конкуренцию у Кангва или Лесового. Вместе с Луценко Александр способен образовать забивную пару, похожую на ту, что когда-то была у него с Дзюбой в «Зените».

Ключевой вопрос: согласятся ли петербуржцы отпустить Кокорина в Тулу? Если принимать во внимание успешный опыт с Дзюбой, то такое развитие событий не кажется невозможным.