«Уфа» к следующему сезону планирует изменить клубные цвета и обновить эмблему

«Уфа» была создана в 2009 году. С сезона-2014/15 команда неизменно выступает в высшем дивизионе чемпионата России. Традиционными для клуба являются красный и зеленый цвета, которые присутствуют как на эмблеме, так и в игровой форме.
«Мы в прошлом году потихонечку начали движение в сторону фиолетового цвета [в форме команды], — сказал Газизов. — Эмблема клуба останется, просто поменяются цвета. Нас все устраивает, но мы, наверное, ищем свое лицо. Мы клуб молодой, история нам позволяет что-то менять».
«Мы уже больше фиолетовые. Логотип, наверное, изменим к следующему чемпионату. Будем потихоньку двигаться, может быть быстрее получится», — добавил генеральный директор «Уфы».
В сезоне-2019/20 «Уфа» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков. Отставание от группы лидеров, которую замыкает идущий пятым московский «Локомотив», составляет девять очков. В первом после зимней паузы туре команда из столицы Башкортостана 1 марта на выезде сыграет против «Краснодара».