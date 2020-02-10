«Много сил уходит на ситуацию вокруг Кокорина». Семак рассказал о главных событиях в «Зените»

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Из этого интервью вы узнаете:

— О селекционной политике «Зенита»

— О ситуации с Кокориным

— О своем контракте и контракте Дзюбы

— О чемпионстве «Зенита» в 2020 году.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b4d672cc6b92ff99d468" data-vnd="b4d672cc6b92ff99d468" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b4d672cc6b92ff99d468" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

О селекции и сложностях с новым лимитом

— Вопросы всегда возникают, как и сложности в работе, учитывая те задачи и наследие, которое было в команде, когда я пришел. За это время изменилось 80 процентов стартового состава. С кем-то мы расторгли договоры, кто-то ушел в другие клубы. Проделана большая работа, но очень многое еще предстоит сделать.

До своего прихода я говорил, что нужно провести четыре очень хороших трансферных окна, два года на то, чтобы сделать боеспособную по европейским меркам команду. Работы и сейчас много, цели остаются прежними, но меняются условия. Мы, как и все остальные команды, должны подстраиваться под эти условия.

Конечно, те команды, у которых есть сильные российские футболисты, априори выигрывают в этой ситуации. Тем, у кого таких нет, приходится сражаться за них. Естественно, рынок подогревается, цены на россиян — невероятные. Это следствие лимита и тех условий, которые сейчас есть.

По новому лимиту в заявке должно быть 17 российских футболистов. Многие из них будут молодые — только для тренировок. Может, самые талантливые станут получать какое-то игровое время, а остальные — находиться в тренировочной обойме, по возможности выступать за «Зенит-2» и заниматься с основной. Других вариантов пока не видно. Сергей Семак

Любая команда нуждается в правильном инвестировании средств. Сейчас говорю от имени клуба: мы ведь продаем достаточно много игроков. Стоимость футболистов в Европе значительно выше цены тех, кто есть в «Зените». По европейским меркам, по тем задачам, которые стоят, например, в Лиге чемпионов, нам практически невозможно конкурировать.

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Это не значит, что превзойти соперников нельзя, даже наоборот, но при этом нужно долго и кропотливо выстраивать взаимодействия и выполнять селекционную работу, чтобы сделать боеспособную команду на долгие годы. По поводу денег — конечно, все их считают. И цены на российских игроков… «Зенит» же не может купить лидеров ЦСКА или других российских топ-клубов, потому что они стоят очень дорого.

Я могу предложить кого-то, если мне посоветуют какого-то футболиста, но решение всегда остается за руководством. Спорные ситуации периодически возникают. Все, что я могу — это действовать прежде всего в интересах команды. Допустим, считаю, что игрок определенного амплуа нужен. Естественно, дальше вступают спортивный директор и руководство. То же самое касается продления трудовых отношений с нашими игроками. Я высказываю свою позицию, то, как вижу футболистов.

По поводу того же Олега Шатова — он всегда был и остается талантливым исполнителем с хорошими качествами. Единственная проблема — то количество игрового времени, которое он может дать «Зениту», потому что в последнее время у него высок травматизм. Дальше уже прерогатива клуба. Олег может играть много, но при условии, что не будет массу времени проводить в лазарете. Дальше клуб формирует позицию, выбирает, какой контракт предложить и на каких условиях, чтобы стимулировать футболиста показывать свои лучшие качества.

О контрактах — своем и Дзюбы

— Думаю, Артем на все сто процентов заслужил новый контракт. Какой и на сколько — решать клубу, но то, что он демонстрирует своей игрой и отношением к делу, показывает, что форвард этого достоин. По времени и финансовой составляющей — конечно, решать руководству.

Сейчас Артем — один из лидеров нашей команды, не думаю, что есть сложности с переподписанием. Наверное, это вопрос времени, думаю, мы скоро все узнаем. По крайней мере, я не слышал, что в этой ситуации есть какая-то загвоздка, ни с одной, ни с другой стороны.

Я слышал, что председатель совета директоров «Зенита» высказался о продлении моего контракта, но мы еще не обсуждали его. Сейчас много работы, связанной с подготовкой к сезону, много сил уходит на ситуацию вокруг Александра Кокорина. В дальнейшем мы, думаю, все обсудим. По крайней мере, никакой конкретики по моему трудовому соглашению еще не было.

На мой взгляд, нет смысла подписывать контракт на один год, потому что у тебя нет возможности планировать что-то хотя бы на средний срок. На мой взгляд, два года — абсолютно нормальное время для тренера, чтобы что-то успеть и показать руководству. Это период, который понятен и ясен обеим сторонам.

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О положении в чемпионате и вылете из ЛЧ

— Думаю, что запас у нас хороший, но он абсолютно не позволяет команде расслабиться. Когда Манчини только пришел в клуб, через 10 туров все говорили, что «Зенит» — чемпион, что у команды большой отрыв и она здорово действует. Это две разных части чемпионата, сейчас мы можем увидеть абсолютно другой футбол, другие команды, другой темп набора очков у наших конкурентов. Еще ничего не решено, несмотря на солидное преимущество.

Нам надо смотреть на свою игру, отталкиваться от нее. После 15 туров никто не говорил: «Как уверенно “Зенит” лидирует, он будет чемпионом», потому что все шли достаточно ровно. Первая пятерка двигалась плотной группой, любой тур менял в ней все. Команда, которая шла пятой, могла выйти на первую строчку.

Нам удались несколько последних туров, когда встречались с нашими принципиальными соперниками. Мы не потеряли очки, наши конкуренты — потеряли, поэтому у нас возник определенный запас прочности, который позволяет спокойно готовиться к продолжению сезона. Даже «Барселона» теряла 11 очков за 8 туров — да, она стала чемпионом, но финишировала в сезоне с запасом в 1 очко. Даже такая команда. Мы должны не смотреть на отрыв, а выполнить свою задачу и потом спокойно заниматься следующими вопросами.

Видимость благополучия и того результата, который у нас сейчас есть в чемпионате России, немного замыливает глаз. Кому, как не нам, видеть те проблемы и сложности, которые у нас есть в команде, чтобы выйти на лидирующие позиции. Сергей Семак

Мы теряли очки в Уфе, теряли с «Локомотивом», с «Ахматом». Это футбол, бывает, нам где-то не везет, но обычно по итогам чемпионата везение и невезение уравниваются.

К сожалению, какие-то матчи, которые мы должны были выигрывать, заканчивались вничью. Где-то уступали по делу, где-то не по делу, но в итоге все получается справедливо. По поводу того, что кто-то просел: думаю, надо отталкиваться от своей игры. Тот темп, который у нас есть, неплох. Это не значит, что мы должны сбрасывать обороты и докатывать сезон. Наоборот, мы должны лучше тренироваться, потому что невозможно что-то выиграть, не прикладывая сверхусилий. Как только на чем-то останавливаешься — неминуемо идет падение.

Завидуют кому? Тому, кто наверху турнирной таблицы. Никто не завидует команде, которая внизу. Завидуют успешным, завидуют тем, кто на сегодняшний день лучше. Всем уже без разницы, какие сложности у команд, никому не интересны наши трудности, а они есть. Думаю, любой тренер премьер-лиги понимает, какие сложности есть в одной команде, какие — в другой. Это люди, которые понимают, что жизнь тренера клуба РПЛ — вне зависимости от его положения — сложная, просто она бывает сложной по-разному. Это часть нашей работы.

Не думаю, что будет проще или сложнее (после вылета из Лиги чемпионов — Прим. «СЭ»). На осеннем этапе мы играли с «Бенфикой», потом с «Лионом», потом со «Спартаком». График был плотный, но он не мешал показывать неплохие результаты. Неприятно, что не вышли в евровесну, нам всем туда хочется. Всем хочется меньше тренироваться, находиться на сборах. С одной стороны, мы можем ничего не форсировать, но футболисты испытывают дополнительный стресс от сборов. Конечно, мы надеялись на лучше, но… Тем не менее, команда набрала 7 очков в Лиге чемпионов. Это хороший результат для того уровня и того этапа, на котором мы сейчас находимся как команда.

Я не увижу свою команду, пока в ней не будет возможности строить то, что хочу. В прошлом сезоне приходилось сложнее, но мы все равно были на уровне. В этом году мы создаем больше всех.

Второй год — самый сложный? Да, это так, хотя и первый сложно назвать легким. У нас было 35 человек на контрактах, нужно было за два сбора принять решение, кому оставаться, а кому — нет. Плюс приехали футболисты из сборных, за неделю до начала чемпионата. А нам еще предстояло два раунда в квалификации Лиги Европы. Было непросто. Сергей Семак

Мы серьезно проредили состав, количество игроков на контракте значительно меньше, чем раньше. Я — сторонник того, чтобы было как можно больше качества, а не количества. Если у нас появится возможность пригласить в команду игрока, который сильнее тех, кто у нас есть, то этим нужно пользоваться.

Во второй год включилась эмоциональная составляющая. Когда ты долго не выигрываешь, есть голод до побед, нужно заразить себя идеей, что ты делаешь свою работу хорошо только тогда, когда выигрываешь. Когда не уступаешь соперникам ни в желании, ни в движении, ни в борьбе. Плюс, то мастерство и тренировочный процесс, которые должны присутствовать, позволяют выходить на хороший уровень и добиваться стабильности результатов, которая нужна, чтобы становиться чемпионом.