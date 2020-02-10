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17:33 (мск), источник: Vesti.kz

Вратарь из клуба Исламбека Куата может перебраться в Казахстан

Российский вратарь Александр Довбня ведет переговоры с костанайским «Тоболом», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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32-летний футболист готов переехать в КПЛ в виду отсутствия игровой практики в «Оренбурге», выступающем в российской премьер-лиге. В текущем сезоне он провел всего четыре матча и пропустил восемь голов, а команда с ним потерпела четыре поражения.

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После ряда результативных ошибок тренерский штаб перестал выпускать Довбню на поле, предпочтя ему белоруса Александра Климовича. Сейчас вратарь в поисках нового клуба, а «Тобол» считает одним из приоритетных вариантов.

Ранее костанайцы рассматривали возможность приглашения в команду основного вратаря другого клуба РПЛ — «Тамбова» Гиоргия Шелия, который, в отличие от Добвни, сыграл в сезоне 19 матчей.

В текущее зимнее межсезонье «Тобол» также подписал контракт с основным вратарем и капитаном «Шахтера» Игорем Шацким. В декабре клуб возглавил бывший тренер «Астаны» Григорий Бабаян.

Напомним, что в «Оренбург» после ухода из «Кайрата» перешел полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат.

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