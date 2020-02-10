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22:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Анатолий Бышовец: Мы слишком много говорим о Кокорине. Ему просто надо уйти в «Сочи»

Известный отечественный тренер уверен: уход форварда «Зенита» Александра Кокорина в аренду в «Сочи» — единственно правильный шаг в сложившейся ситуации.

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— Вы часто в своей футбольной и тренерской карьере плыли против течения. Понимаете Кокорина, который не хочет уходить в аренду в «Сочи», так как это решение было принято за него?

— Нет, не понимаю.

— Почему?

— Я на позиции клуба и на позиции главного тренера. Думаю, уход в «Сочи» — единственная возможность сохранить футболиста Кокорина.

— Постойте. Но позиции клуба и Семака по Кокорину расходятся. Главный тренер говорит, что игрок ему нужен.

— Еще раз повторяю. Кокорин отказывается уходить в «Сочи». Семак говорит, что на него рассчитывает. Но на сбор его не берет.

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— Клуб не разрешает.

— Семак не согласен с позицией клуба и не берет с собой Кокорина. Значит, есть какая-то дисциплина? Есть же общее руководство. Вот и все. На мой взгляд, «Сочи» — возможно, единственный шанс для Александра проявить себя и показать «Зениту» на что он способен. Почему бы не поехать? Ведь ни одна аренда не остановила Дзюбу. И все мы видим сейчас результат.

— Вам не кажется, что человек не должен куда-то уходить по приказу?

— Нет! Не кажется. Я наблюдаю за Кокориным и Смоловым с 18 лет. Ни тот, ни другой не реализовали себя. Способности у них действительно имелись. Но их нужно было отшлифовать. Тогда бы Кокорин был самым полезным игроком в любой команде, куда переходил. Вы все поняли?

— На ваш взгляд, Кокорину нужно убрать в сторону свои принципы и уходить в «Сочи» для игровой практики?

— Нужно сначала подписать контракт с «Зенитом». Он же уходил в «Анжи», возвращался в «Динамо». Я это говорю к тому, что на всех этих переходах уже можно было прилично заработать, даже не играя… На одних переходах!

«Сочи» — шанс для Кокорина. Причем чуть ли не последний. Если у него не получится в аренде, то какой может быть «Зенит»?! А мы ему предоставляем какие-то индульгенции.

— Поясните, пожалуйста?

— Подняли шум, всей Россией решаем этот вопрос. Хм… Инерция и общественное мнение уже работают на Кокорина.

— У нас нередко любят тех, кто идет против сильных.

— Что значит «против сильных»? Не хочет идти к владельцу «Сочи»? Пусть остается в «Зените-2». Только кому он сделает хуже? Что для него полезнее? Тренироваться и играть во втором дивизионе или в команде премьер-лиги? Если он хочет расти как футболист, ему нужно выбирать «Сочи». Такой шанс ему предоставляют. Я уже выше заметил — поддерживаю позицию «Зенита». Дзюба в непростых ситуациях выбирал футбол.

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— Дзюбу, наверное, все-таки не так отправляли в аренду…

— Дело не в этом. Речь о другом. Кокорину прежде всего нужно думать о том, что для него полезнее как для игрока, как для профессионала! «Сочи».

— Но Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом» и получает по нему сейчас меньше 20 тысяч рублей. Надеялся, что будет играть в Питере…

— Не стоит об этом говорить. Самое важное — профессиональные интересы игрока. А 20 тысяч — это разговоры для бедных.

— В смысле?

— Для Кокорина это не деньги. У него достаточно запасов. И не надо обсуждать его финансы, прежние переходы. Важно понять, что он сейчас выберет, как профессионал и человек. На первом месте должен быть футбол! А не весь этот пиар — от тюрьмы до 20 тысяч. Зачем поднимать шум? «Сочи» — сейчас самый короткий путь победить то, с чем он борется.

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— Но ведь в прессе появляются и другие варианты продолжения карьеры. Например, «Рубин», тульский «Арсенал».

— Ну… Еще дурака проваляет. Он там всем все «докажет».

— Почему вы не верите в эти варианты?

— Да он там получит в 100 раз больше, чем 20 тысяч в месяц. И добьется своего…

— Но не футбола?

— Ну, конечно! «Сочи» — вот его путь на сегодняшний день.

— Сергей Семак сильно рискует, когда делает заявления в противовес действиям клуба?

— Семак, насколько я понимаю, человек последовательный. Раз он ранее поддерживал Кокорина и говорил, что человек ему нужен, значит, в одночасье не может отказаться от своих слов. Но ведь Семаку можно задать и другой вопрос.

— Какой?

— А гарантировано ли Кокорину место в составе «Зенита»? Думаю, он ответит — «нет». Ведь есть же Дзюба и Азмун, да и других игроков группы атаки хватает. По-моему, здесь все очевидно. Мы слишком много говорим о Кокорине. Он, как и Смолов, не реализовал свой потенциал и не стал сильным футболистом. Более того — не отшлифовал те способности, которые могли бы создать ему репутацию игрока хорошего уровня.

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17:57 (мск)© Ньюстюб
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